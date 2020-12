Dronningens nytårstale handlede af gode grunde rigtig meget om corona.

Det gjorde Dronningens tale tidligere i år også. Men denne tale var meget anderledes fra den første.

Det vurderer B.T.'s politiske redaktør, Henrik Qvortrup.

»Som ventet var talen præget af corona. Men jeg synes, at det var værd at bide mærke i, at der ikke var nogen opsang til danskerne. Dermed adskiller den sig meget fra talen i foråret,« siger Henrik Qvortrup og fortsætter.

Synes du, at Dronningen skulle have givet danskerne en opsang?

»Der var dem, der havde forventet, at Majestæten ville have sagt, at vi skulle stramme ballerne. Nu er jeg spændt på, om statsministeren vil være den, der løfter pegefingeren.«

At Dronningen ikke gav den løftede pegefinger, kan skyldes to ting, ifølge B.T.'s politiske redaktør.

»Enten har Statsministeriet besluttet sig for, at de kommer med en opsang i morgen, ellers har Kongehuset vurderet, at danskerne ikke vil belæres mere, og talen ikke skulle indeholde en løftet pegefinger. Personligt synes jeg, at det var befriende.«

Qvortrup knytter også en kort kommentar til Dronningens anden sidste sætning, hvor hun sagde 'Gud bevare jer alle sammen'.

»Med den sætning kommer Dronningen mere i øjenhøjde med danskerne end sædvanligvis. Der er hun jo faktisk dus med danskerne. Det er en ekstraordinær ting i et særligt år,« mener Henrik Qvortrup.