Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

En ensom demonstrant var bestemt ikke tilfreds med, at kong Charles besøgte byen York og besluttede sig for at kaste æg mod kongen.

Det skriver flere britiske medier, der har video af øjeblikket, hvor kong Charles angribes af tre flyvende æg.

Æggene ramte heldigvis ikke parret. Foto: Tim Rooke/Shutterstock Vis mere Æggene ramte heldigvis ikke parret. Foto: Tim Rooke/Shutterstock

Både kongen og dronningekonsorten var til stede i York, da ææggeangrebetfandt sted.

Ingen af de tre æg ramte kongen, og manden blev hurtigt skubbet væk fra stedet..

Demonstranten råbte ifølge kilder, der var til stede, at: 'dette land er bygget på slavers blod', inden han blev eskorteret væk af politiet..

Manden blev anholdt lige efter, han havde kastet sine tre æg. Foto: Tim Rooke/Shutterstock Vis mere Manden blev anholdt lige efter, han havde kastet sine tre æg. Foto: Tim Rooke/Shutterstock

De andre fremmødte blev tydeligt forargede over manden, og de begyndte at råbe 'gud bevare kongen' og 'skam dig', til demonstranten..

Mens politiet anholdt manden, fortsatte kongen med at hilse på folkene i York..

Charles og Camilla var i York for at se en statue af dronning Elizabeth, der er den første, der er lavet efter hendes død.