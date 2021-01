Mens nogle allerede er blevet vaccineret eller venter, og andre stadig er i tvivl, om de vil have stikket, så har dronning Margrethe valgt at tage skridtet og lade sig vaccinere.

Og det er der sandsynligvis flere grunde til, vurderer Jan Pravsgaard Christensen, professor i immunologi ved Københavns Universitet.

»Når man vaccinerer Dronningen, så er det primært på grund af hendes alder, da hun dermed er sårbar, og så er hun statsoverhoved. Og det er et spørgsmål om at holde infrastrukturen i vores system kørende,« siger han.

For at få coronasmitten under kontrol, har Sundhedsstyrelsen valgt at vaccinere bestemte grupper først. I første omgang drejer det sig om borgere over 65 år og folk med underliggende sygdomme.

Dronning Margrethe er hoppet på vaccinationsvognen og har fået den første ud af to vaccinedoser, oplyser kongehuset fredag. Foto: Keld Navntoft Vis mere Dronning Margrethe er hoppet på vaccinationsvognen og har fået den første ud af to vaccinedoser, oplyser kongehuset fredag. Foto: Keld Navntoft

»Og så prioriterer man også frontpersonalet, for det er dem, der skal sørge for, at infrastrukturen bliver vedligeholdt på hospitaler og plejehjem,« siger Pravsgaard Christensen.

Flere af B.T.s læsere har undret sig over, at Dronningen allerede er blevet vaccineret, og spørger, om det allerede var hendes tur.

Ifølge Jan Pravsgaard Christensen gør den ene dobbelte vaccinedosis, som er blevet tildelt Dronningen, dog næppe den store forskel i det store vaccine-køsystem.

»Man kan sige, at det er en enkelt dosis, der skal bruges til at vaccinere Dronningen for at sikre vores regent. Så set ud af den samlede pulje – selv om den ikke er så stor i øjeblikket – så gør det jo ikke nogen forskel,« siger han og fortsætter:

Er det godt, at dronning Margrethe er blevet vaccineret mod Covid-19 som en af de første?

»Det var noget andet, hvis man tog de næste 5.000 doser og valgte at begynde at vaccinere Christiansborg og politiet og så videre, så ville det gøre en forskel, men en enkelt dosis fra eller til gør ikke nogen forskel.«

Indtil videre er det danske lager af vacciner langtfra stort nok til alle. Men der er flere i sigte. Det vil dog tage lang tid, inden alle dem, der ønsker vacciner, kan få.

Først skal de omkring 1,5 millioner mennesker, der er over 65 år, som er i særlig risikogruppe, eller som er frontpersonale, vaccineres. Og dem er man formentlig først færdig med at vaccinere omkring april eller maj, vurderer Jan Pravsgaard Christensen.

Næste skridt er at forebygge og kontrollere epidemien. Der går man først efter de 18-30-årige, og derefter er det planen at tage dem fra 30-50 år, og derefter vil man tage resten.

»Men den plan blev lavet, før vi vidste, at vi har de 2,6 millioner ekstra doser, som er blevet købt ind, og da vi ikke ved, hvornår vi får dem, og i hvor store bunker vi får dem i, så kan det godt være, at man vil lave planen lidt anderledes,« siger Jan Pravsgaard Christensen.

Dronning Margrethe er for øvrigt næppe den eneste kongelige, der vil få en coronavaccine.

I England forventer man, at den 94-årige dronning Elizabeth og hendes 99-årige mand, prins Philip, også vil modtage vaccinen. Ifølge den britiske avis Independent ønsker parret dog ikke at springe over i køen, men venter til det bliver deres tur.