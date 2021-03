I 2016 landede en 'omfattende' rapport om Meghan Markle på tabloidavisen The Suns bord.

Rapporten havde mediet selv bestilt hos en privatdetektiv. Og privatdetektiven havde ikke ladet sig begrænse af loven, da han gik i gang med sit gravearbejde om prins Harrys nye kæreste.

Det fortæller privatdetektiven Daniel Portley-Hanks nu i et interview med BBC.

Rapporten, som blev bestilt, da prins Harry og daværende skuespillerinde Meghan Markle begyndte at date, opgav blandt andet hendes telefonnummer, hendes adresser og information om hendes familiemedlemmer.

Også informationer om hendes eksmand og en tidligere kæreste var beskrevet.

Det samme var hendes personnummer.

»Stort set alt, hvad jeg fandt, kunne de (The Sun, red.) selv have fundet ud af. Lige med undtagelse af personnumrene. Når du har dem … De er nøglen til alt,« fortæller privatdetektiven.

I USA har privatdetektiver fuld adgang til forskellige databaser med personlige informationer brugt i eksempelvis retssager.

I årevis har Daniel Portley-Hanks arbejdet som privatdetektiv. Og flere gange er han blevet dømt for at handle ulovligt. I dag han gået på pension.

Men det er ikke lovligt at tilgå disse informationer i journalistisk øjemed, som Daniel Portley-Hanks altså erkender, at han gjorde.

Til BBC uddyber han, at selvom The Sun bad ham underskrive et dokument, der forpligtede ham til at handle inden for lovens rammer, blev han aldrig spurgt, hvor han havde fået sin information fra.

»De var ligeglade. De ville bare have informationen.«

Og det fik de. For 250 dollar – svarende til cirka 1.500 kroner.

Hvem er Daniel Portley-Hanks? Amerikanskfødt, 74 år, kaldes 'Danno'

Privatdetektiv gennem mere end 40 år

Er i forbindelse med sit arbejdet blevet dømt flere gange. Senest i 2017 for afpresning

Har angiveligt leveret tjenester til de fleste britiske tabloidaviser

I en udtalelse fra News Group Newspapers, der udgiver The Sun, bekræfter man i stort omfang forløbet.

Man afviser dog, at privatdetektiven på noget tidspunkt blev instrueret i at begå lovbrud.

»Informationerne, som han leverede, gav ingen anledning til bekymring om, at han havde udøvet ulovlig praksis.«

»På intet tidspunkt anmodede The Sun om Meghan Markles personnummer eller brugte andre af de oplysninger, han havde givet, til ulovlig praksis.«

Prins Harry har tidligere stævnet The Sun i retten, fordi han mener, mediet har aflyttet hans telefon.

Selvom The Sun tager afstand til Daniel Portley-Hanks' metoder, ændrer det ikke på, at mediet bestilte og modtog privatdetektivens rapport.

Og det giver stof til eftertanke, mener prins Harry og hertuginde Meghan.

»Hertugen og hertuginden af Sussex føler, at i dag er en milepæl i forhold til refleksion i medierne og samfundet som helhed. Denne historie viser, at der stadig benyttes rovdyrsagtige metoder. Metoder, der kan skabe uoprettelig skade i familier og forhold,« lyder det fra en talsmand ifølge BBC.

»Parret er taknemmelig over dem, der arbejder i medierne, og som opretholder de journalistiske kerneværdier, der er mere nødvendige nu end nogensinde før.«

Privatdetektiven så med, da Oprah Winfreys interview med parret blev offentliggjort. Og så fik han angiveligt dårlig samvittighed.

At parret har et anstrengt forhold til de britiske tabloidmedier, er ingen hemmelighed. Det var også et emne, der blev bragt op under deres opsigtsvækkende interview med Oprah Winfrey.

Netop dét interview har været afgørende for, at Daniel Portley-Hanks nu står frem, fortæller han.

»Jeg gør det for at rense min samvittighed.«

»Jeg er ked af det, jeg har gjort, og jeg står til rådighed, hvis jeres (hertugparrets, red.) advokater vil tale. Jeg er villig til at give alt, jeg ved. Jeg vil ønske, at dette aldrig var sket.«