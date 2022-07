Lyt til artiklen

»En skruppeløs og farlig charlatan.«

Det kalder den norske statssekretær Ole Henrik Krat Bjørkholt nu den norske prinsesse Märtha Louises forlovede, den selvproklamerede shaman Durek Verrett.

Det skriver det norske medie VG.

Årsagen til statssekretærens udbrud er, at Durek Verrett har stået frem med, at han fik corona under sit besøg til den norske prinsesse Ingrid Alexandras 18-års fødselsdag.

Men den amerikanske shaman påstod ikke bare, at han nægtede lægelig behandling efter anbefaling af 'ånderne'. Han påstod også efterfølgende, at en særlig medaljon – som han selv sælger på sin hjemmeside for mere end 1.600 danske kroner stykket – hjalp ham til at blive rask.

»Ikke bare snyder han penge ud af syge mennesker med fusk og bedrag,« skriver Ole Henrik Krat Bjørkholt i et opslag på sin private Facebook-profil.

»Man kan risikere, at godtroende mennesker med alvorlig sygdom undlader at opsøge læge for at få en effektiv behandling. Direkte skammeligt!«

Durek Verrett har ikke ønsket at kommentere kritikken.

Shamanen Durek Verrett kan ikke slippe af sted med de samme udtalelser, når han bliver en del af kongefamilien, mener ekspert. Foto: Carina Johansen Vis mere Shamanen Durek Verrett kan ikke slippe af sted med de samme udtalelser, når han bliver en del af kongefamilien, mener ekspert. Foto: Carina Johansen

Ole Henrik Krat Bjørkholt er statssekretær i det norske Helse- og Omsorgsdepartemnet – hvilket er at sammenligne med en titel som viceminister i et sundhedsministerium.

Men derudover er han også uddannet læge med speciale i almen medicin og har mange års praktisk erfaring med lægegerningen og i psykiatrien.

Han er politisk valgt for Socialdemokratiets norske søsterparti Arbeiderpartiet.

»Det er umoralsk og forkasteligt at bruge sin kendisstatus på at tjene penge på kvaksalveri. Mennesker med alvorlige coronasymptomer – eller for den sags skyld andre bekymrende sygdomssymptomer – bør gå til lægen for at få hjælp,« uddyber Ole Henrik Krat Bjørkholt overfor VG.