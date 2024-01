Lagde du også mærke til den fine mørkeblå frakke, som prinsesse Josephine havde på ved tronskiftet? Og følte du også, der var noget bekendt ved begge de frakker, som prinsesse Isabella og prinsesse Josephine havde på i Aarhus i søndags?

Så er du ikke helt galt på den. De kongelige søstre havde nemlig begge været en tur i deres mors klædeskab og lånt nogle dyre designer frakker.

Og man kan roligt sætte streg under dyre. For to af frakkerne var fra luksusbrandet Prada – et brand, hvor en almindelig hvid jersey tanktop koster 5.000 kroner.

Det er da heller ikke småpenge, man må hive op af lommen, hvis man vil kopiere prinsesse Josephines look.

Mary har tidligere haft Prada-frakken på i 2013. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix Vis mere Mary har tidligere haft Prada-frakken på i 2013. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Den mørkeblå Prada-frakke, som hun var iført ved tronskiftet, kostede ifølge Daily Mail hele 33.000 kroner.

Dog er jakken ikke ny, da dronning Mary blev fotograferet i den tilbage i 2013.

Da de to prinsesser søndag skulle deltage i en festgudstjeneste i Aarhus sammen med deres mor, så vakte de også opsigt med deres farvestrålende frakker, som også virkede bekendte.

Og det var de da også.

Prinsesse Josephine havde nemlig fundet en rosa frakke frem fra sin mors klædeskab. Jakken er fra det finske mærke Andiata. Det oplyser Andiata selv på Instagram.

'I dag fremviste prinsesse Josephine elegance i sin mors, dronning Mary af Danmarks, elskede Andiata-frakke, da hun deltog i en første gudstjeneste i den nye monarks regeringstid,' skriver Andiata blandt andet.

Det fremgår ikke, hvad jakkens værdi er.

Prinsesse Isabella og prinsesse Josephine i deres frakker ved festgudstjenesten. Foto: Mikkel Berg Pedersen/Ritzau Scanpix Vis mere Prinsesse Isabella og prinsesse Josephine i deres frakker ved festgudstjenesten. Foto: Mikkel Berg Pedersen/Ritzau Scanpix

Dog er der ingen tvivl om, at den frakke, som prinsesse Isabella havde lånt af sin mor til festgudstjenesten, bestemt ikke hører til i den billige ende.

Den lyseblå frakke var også en Prada-jakke. Et kig på Pradas hjemmeside afslører, at prisniveauet for uldfrakker ligger fra 25.000 kroner og opefter.

Dronning Mary har for øvrigt tidligere båret den lyseblå frakke i 2012 og 2013.

Hør mere om kongehuset i B.T. 's podcast 'Kongehuset bag kulissen'.