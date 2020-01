Da Märtha Louise fredag mødte op til bisættelsen af sin eksmand Ari Behn, var det uden kæresten, Durek Verrett ved sin side.

Shaman-Durek, som han kalder sig på Instagram, har heller ikke på sociale medier givet lyd fra sig, siden Ari behns død. Før nu.

Nytårsdag havde han godt nok i et kommentarfelt skrevet 'Rip Ari Behn'. Men først søndag aften deler den ellers ret SOME-aktive shaman et opslag, hvor han sætter ord på Ari Behns død.

Meget få ord.

Vis dette opslag på Instagram ❤ Et opslag delt af Shaman Durek (@shamandurek) den 5. Jan, 2020 kl. 9.14 PST

Han skriver nemlig, at han af hensyn til børnene ikke kommer til at sige noget:

'Af dyb respekt for Märtha og Aris børn, vil jeg ikke kommentere på deres fars dødsfald, hverken nu eller senere, andet end, at jeg er utrolig ked af deres tab,' skriver han i et indlæg på sin Instagram.

Durek Verrett og Märtha Louise forhold blev offentlig kendt i maj. Dengang kommenterede Ari Behn, som blev skilt fra prinsessen i 2017, kun kort på prinsessens nye forhold ved at ønske dem 'al lykke og kærlighed'.

Siden har Durek Verrett i sommer delt et billede af ham og Ari Behn med teksten 'Elsker dig, bror', skriver Dagbladet.no.

Kongefamilien var første juledag til gudstjeneste, hvor prinsesse Martha Louise og Durek Verrett også deltog. Foto: Terje Bendiksby Vis mere Kongefamilien var første juledag til gudstjeneste, hvor prinsesse Martha Louise og Durek Verrett også deltog. Foto: Terje Bendiksby

Det overraskede mange, at Durek Verrett første juledag deltog i en gudstjeneste sammen med det norske kongepar.

Shamanen kom hånd i hånd med Märtha Louise og med dem var også hendes tre børn 16-årige Maud Angelica, 11-årige Emma Tallulah og 14-årige Leah Isadora.

Samme dag - juledag - begik Ari Behn selvmord. Han blev 47 år gammel.

Ved bisættelsen holdt Ari Behns ældste datter, Maud Behn, en rørende tale til sin far.

Dronnong Sonja, Leah Isadora Behn, prinsesse Märtha Louise, Emma Tallulah Behn, prinsesse Ingrid Alexandra, kong Harald og Maud Angelica Behn ved Ari Behns bisættelse. Foto: Heiko Junge Vis mere Dronnong Sonja, Leah Isadora Behn, prinsesse Märtha Louise, Emma Tallulah Behn, prinsesse Ingrid Alexandra, kong Harald og Maud Angelica Behn ved Ari Behns bisættelse. Foto: Heiko Junge

»Vi ved, du var meget ked af det, men du sagde, du havde fået det bedre. Du må have holdt ting hemmelige for os og prøvet at skjule, hvor ondt du egentlig havde det indeni for ikke at gøre os bekymrede,« sagde hun.

Men i talen havde hun også et helt særligt budskab.

»Jeg vil bare sige til alle, der har været gennem psykisk sygdom, at der altid findes en udvej. Også selvom det ikke føles sådan,« sagde hun blandt andet og fortsatte:

»Det er folk derude, som kan hjælpe. Alle fortjener kærlighed og glæde. Det er aldrig en svaghed at bede om hjælp.«