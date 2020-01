Et enkelt opslag på Instagram ændrede hans liv.

Da den norske prinsesse Märtha Louise sidste forår på det sociale medie afslørede, at hun var blevet kæreste med amerikanske Durek Verrett, var intet mere som før.

Parret var konstant omgivet af fotografer, og den voldsomme opmærksomhed kom fuldstændig bag på den selvudnævnte shaman, afslører han i podcasten 'The Life Stylist.'

»For at være ærlig: Da vi offentliggjorde vores forhold globalt, gik jeg i chok. Jeg græd til min kæreste, lå i sengen og rystede. Uanset, hvor jeg gik ud af døren, var der et kamera i mit ansigt,« siger han ifølge Dagbladet til podcastværten, Luke Storey.

Oslo 20190415. Prinsesse Märtha Louise skriver på Instagram at hun har funnet kjærligheten med Shaman Durek. Prinsessen og samarbeidspartneren, den amerikanske sjamanen Shaman Durek, bekrefter på Instagram at de er et par. Foto: Daryl Henderson / NTB scanpix Foto: Daryl Henderson Vis mere Oslo 20190415. Prinsesse Märtha Louise skriver på Instagram at hun har funnet kjærligheten med Shaman Durek. Prinsessen og samarbeidspartneren, den amerikanske sjamanen Shaman Durek, bekrefter på Instagram at de er et par. Foto: Daryl Henderson / NTB scanpix Foto: Daryl Henderson

At det kan være en voldsom og livsændrende oplevelse at blive kæreste med en royal, er der efterhånden adskillige eksempler på.

Tænk bare på den unge Diana Spencer, som med ét slag gik fra at være en ukendt datter af en engelsk adelsmand til at blive verdens mest feterede og fotograferede kvinde.

Senest har Meghan Markle mærket omvæltningen på egen krop. Noget, hun talte hudløst ærligt om i et interview med tv-stationen ITV.

Som det nok er de fleste bekendt, så har det voldsomme pres fået hende og prins Harry til helt at trække sig fra den kongelige familie.

Shaman Durek Verrett har efter eget udsagn været jagtet af pressen i Norge, siden det kom frem, at han danner par med prinsesse Märtha Louise. (Arkivfoto) Foto: NTB SCANPIX Vis mere Shaman Durek Verrett har efter eget udsagn været jagtet af pressen i Norge, siden det kom frem, at han danner par med prinsesse Märtha Louise. (Arkivfoto) Foto: NTB SCANPIX

Nu fortæller den norske prinsesses kæreste også, hvor stor en forandring forholdet har været for hans liv, og hvordan han stadig kæmper med at tilpasse sig det nye liv i rampelyset.

»Jeg laver mange fejl, det må jeg ærligt indrømme. Jeg har lavet nogle alvorlige fejl, og jeg har bragt skam over hende, kongefamilien og hendes børn, og jeg må tage ansvar for de ting, jeg har gjort. Jeg er ikke perfekt, og jeg hævder heller ikke, at jeg er det.«

Det fremgår ikke præcist, hvad det er for episoder, shamanen henviser til.

Det seneste år har der dog flere gange været voldsom blæst om ham i norsk presse.

Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Foto: Jens Nørgaard Larsen

Han har blandt andet fået kritik for sine påstande om, at han kan helbrede kræft og andre sygdomme.

Mange ryster også på hovedet af udtalelserne om, at han kan tale med ånder, og at han selv har været død og er blevet genfødt.

Flere læger betegner ligefrem hans metoder som 'farlige.'

I efteråret udgav han en bog, som blev trukket tilbage af forlaget stort set inden, tryksværten var blevet tør. Da den kort efter udkom i en ny version, var interessen for at købe bogen begrænset.

Foto: Carina Johansen Vis mere Foto: Carina Johansen

Både han og prinsessen har fået kritik for deres foredragsturne 'The Princess and the Shaman: Activation Divinity.'

Især har Märtha Louise fået problemer, fordi hun er blevet beskyldt for at bruge sin egenskab af prinsesse kommercielt og på at tjene penge på sin royale titel.

Under foredragsturneen langede det umage par til gengæld voldsomt ud efter pressen.

»Ville du være komfortabel med, at hele dit liv var derude i pressen? Vil det være ok for dig? Selvom det er dit job, hvilket jeg respekterer, så har du et valg. Et valg om at have empati og medfølelse,« sagde Märtha Louise under et foredrag i den norske by Stavanger.