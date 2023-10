Der er mange former at holde på, når man er royal.

Det måtte den svenske kronprinsesse Victoria sande, da hun søndag deltog i prins Christians 18-års fødselsdag.

Svensk Damtidning har nemlig taget kronprinsesse Victoria i en royal brøler.

For den svenske kronprinsesse er én af de få, der er blevet tildelt den danske Elefantorden.

Så det fornemme lyseblå bånd med tilhørende bryststjerne og elefantfigur for neden skulle kronprinsesse Victoria selvfølgelig bære til fødselsdagsfest på Christiansborg Slot.

Men ved ankomsten til slottet sad bryststjernen, der hører til Elefantordenen, forkert.

Kronprinsesse Victoria havde nemlig den fornemme stjerne i højre side, da hun ankom til Riddersalen.

Dog havde kronprinsessen allerede opdaget sin brøler på vejen ind i den fornemme festsal.

Kronprinsesse Victoria fik hurtigt sat sin bryststjerne tilhørende den danske Elefantorden om i den korrekte venstre side, da hun ankom til prins Christians 18 års fødselsdag på Christiansborg Slot. Foto: Ritzau Scanpix. Vis mere Kronprinsesse Victoria fik hurtigt sat sin bryststjerne tilhørende den danske Elefantorden om i den korrekte venstre side, da hun ankom til prins Christians 18 års fødselsdag på Christiansborg Slot. Foto: Ritzau Scanpix.

Kort efter var bryststjernen nemlig rykket til sin korrekte plads i venstre side ved taljen.

»Bryststjernen bæres i venstre side med nogle få undtagelser. Det er en regel, og man har bestemt, at de skal være i venstre side. Ideelt set skal bryststjerner sidde over hjertet. Det er så symbolikken i, at det skal være nær hjertet,« forklarer Christian Thorén, der er ordensforstander ved det svenske kongehus, til Svensk Damtidning.

Bryststjernen, tilhørende den danske Elefantorden, var desuden placeret over bryststjernen for den svenske Serafimerorden, hvilket er en høflighedsgestus, fordi begivenheden fandt sted i Danmark.

Kronprinsesse Victoria blev – ligesom prins Christian, hun var til fest hos – tildelt den højeste danske orden, Elefantorden, på sin 18 års fødselsdag.

Samme fejl lavede kronprinsesse Marie-Chantal i øvrigt også til festen, har Billed-Bladet bemærket.

Hustruen til den græske kronprins Pavlos bar nemlig sin græske St. Olgas og St. Sofias orden forkert ved ankomsten til Christiansborg Slot.

Men senere inde i Riddersalen havde kronprinsesse Marie-Chantal så fået sat det fornemme bånd over den rigtige skulder.

