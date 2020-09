Svenske prinsesse Sofia er hovedpersonen i en ny dokumentar, der lige kan ses i de svenske tv-stuer.

I dokumentaren går prinsessen linen ud og fortæller om den svære tid, hun var igennem, da hun blev gift med Sveriges prins Carl Philip.

Omtrent 10 år tidligere havde den i dag 35-årige prinsesse været med i den svenske udgave realityprogrammet 'Paradise Hotel'. At en realitydeltager pludselig skulle være prinsesse vakte imidertid en del kritik.

I dokumentaren fortæller prinsessen blandt andet, at hun i sin indbakke har modtaget adskillige hadefulde beskeder, som hun har undret sig over.

Prinsesse Sofia, hvis borgerlige navn er Sofia Kristina Hellqvist, beskæftiger sig især med velgørende formål. Foto: JONATHAN NACKSTRAND Vis mere Prinsesse Sofia, hvis borgerlige navn er Sofia Kristina Hellqvist, beskæftiger sig især med velgørende formål. Foto: JONATHAN NACKSTRAND

»Det sværeste har nok været at leve op til alle forventninger. Jeg var meget påvirket. Jeg kunne ikke forstå, at folk kunne hade mig så meget,« siger hun i dokumentaren.

Selvom prinsessen talte om tingene med sine omgivelser, blandt andre ægtefællen, så var hun for sin egen skyld nødsaget til at tage skridtet videre.

Således begyndte hun i terapi.

»Jeg måtte søge hjælp og begyndte at tale med nogen, en professionel, for at få styr på mine tanker og rette tankerne mod det, som betyder noget. For ellers er man jo tilbøjelig til at rette tankerne mod sig selv og blive selvdestruktiv,« forklarer hun.

Prinsesse Sofia og prins Carl Philip blev gift i Stockholm i 2015. Foto: JONATHAN NACKSTRAND Vis mere Prinsesse Sofia og prins Carl Philip blev gift i Stockholm i 2015. Foto: JONATHAN NACKSTRAND

Det var i 2005, at prinsesse Sofia medvirkede i 'Paradise Hotel', hvor hun nåede frem til finalen.

Ti år senere blev hun gift med prins Carl Philip, der er det midterste barn af kong Carl Gustaf og dronning Silvia.

Parret har sidenhen fået sønnerne, prins Alexander og prins Gabriel.

Dokumentaren om prinsessen – 'Princess Sofia - Project Playground' – bliver vist på den svenske tv-kanal TV4.