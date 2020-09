Kunne prinsesse Sofia selv forestille sig, at hun en dag forlader det svenske kongehus?

Det er et spørgsmål, den svenske prinsesse bliver spurgt om i den nye dokumentar 'Princess Sofia – Project Playground', der går tæt på prinsessen.

Tanken bag spørgsmålet strækker sig tilbage til januar, hvor prins Harry og Meghan Markle forlod det engelske kongehus som fremtrædende medlemmer – det såkaldte 'Megxit', som det blev døbt i pressen.

Derfor er det nærliggende at spekulere i, om sådan en situation kan ske – denne gang i Sverige. Men prinsesse Sofia afviser i dokumentaren, at hun i fremtiden gør det samme. Det skriver Royal Central.

Prinsesse Sofia blev gift med sin mand, prins Carl Philip, i 2015.

»Jeg synes, jeg har fundet en så fantastisk balance, og jeg kan virkelig se alt det positive ved at være kongelig nu. Når man har klaret sig gennem de mest stormfulde år og alt det dér, så kan jeg se, at det er en så enorm fordel, fordi vi kan være lidt i begge verdener,« siger hun i dokumentaren.

Prinsesse Sofia har ellers for nylig udtalt, at hun har været igennem en svær periode som prinsesse. Blandt andet har hun forklaret, hvordan hun fik hadefulde beskeder for sin optræden i svensk reality-tv for 15 år siden.

Noget, der fik prinsessen til at søge psykolog. For hun var i tvivl om, hvilken rolle hun skulle have, hvad det svenske folk forventede, og hvad hun skulle gøre.

»Det sværeste har nok været at leve op til alle forventninger. Jeg var meget påvirket. Jeg kunne ikke forstå, at folk kunne hade mig så meget,« siger hun i dokumentaren.

Prinsesse Sofia kommer, som sagt, dog ikke til at tage konsekvensen og vinke farvel til Sverige.

Det valgte prins Harry og Meghan Markle til gengæld at gøre i England tilbage i januar.

Opmærksomheden – særligt fra den kulørte presse i England – var blevet for stor og gik for langt ind i privatlivet, hvorfor parret ønskede at leve deres eget liv væk fra rampelyset i fremtiden.

