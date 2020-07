Prinsesse Mary stod for åbningstalen ved den årlige paneldebat om kvinders rettigheder, der i år blev afholdt i Geneve.

Og det er en tale, som prinsesse Mary har fået meget ros for. Her blev der lagt vægt på, hvordan sundhedskrisen har påvirket udsatte kvinder i udviklingslandene.

Selvom at det ikke var muligt for prinsesse Mary at rejse til Schweiz på grund af coronapandemien, så blev talen ikke mindre god af den grund. Det skriver Royalcentral.

»Menneskers ret slutter ikke bare fordi der opstår en nødsituation. Graviditeter slutter ikke bare, når nødsituationer begynder. Seksuel og kønsbaseret vold slutter ikke, snarere tværtimod. Det stiger i nødsituationer,« sagde prinsesse Mary blandt andet i talen, inden hun fortsatte:

»I år er verden påvirket af en større global sundhedskrise. Covid-19 er ikke kun en global nødsituation, men det er også ødelæggende for økonomisk og social udvikling for humanitære situationer og beskyttelse af menneskerettigheder.«

»Kvinder og pigers sårbarheder er unikke, de står over for forskellige risici, og de har ofte ikke adgang til ressourcer og tjenester, som samfundet har at tilbyde,« fortæller prinsesse Mary.

Det er 44. gang at Menneskerettighedsrådet holdte samling, og prinsesse Mary har været protektor for UN Population Fund siden 2010.

Deres mission er, at 'levere en verden, hvor enhver graviditet er ønsket, enhver fødsel er sikker, og ethvert ungt menneskes potentiale bliver opfyldt.'

Titlen som 'protektor' har bragt prinsesse Mary rundt omkring i hele verden. Senest var hun i Kenya, hvor hun var vært for et event, der opfordrede til ophør af vold mod kvinder og børneægteskaber.