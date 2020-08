Prinsesse Märtha Louise har det ikke godt, afslørede hun forleden. Den depression, som hun fortæller, stille og roligt kommer krybende, går også ud over hendes kæreste, den selvudnævnte shaman Durek Verett.

Det er dog ikke ensbetydende med, at kærligheden er blevet mindre, understreger han nu i et indlæg på Instagram. Men det er svært for dem begge:

'At være væk fra kvinden, jeg elsker, får mig til at tænke på kærlighed generelt og på, hvordan kærlighed handler om hengivenhed.'

'Det handler om at være så hård og til stede, at selv hvis en cyklon eller en tornado rammer, kan det ikke nedbryde kærligheden,' skriver han i et opslag på Instagram.

Parret har i øjeblikket et helt ocean i mellem dem – mens han er i USA, opholder den norske prinsesse sig i hjemlandet. De har ikke set hinanden siden marts..

'Den seneste tid har været udfordrende, og der har været dage, hvor jeg græder, skriger og føler alt. Jeg fokuserer på at holde mig beskæftiget, så jeg slipper for at tænke på, hvor meget jeg savner min skønne kvinde.'

Han er dog sikker på, at kærligheden mellem dem er stærk. Stærk nok til at overleve den nedtur, som de begge føler i øjeblikket.

Samme tro har prinsessen, der i en kommentar beretter, at den seneste tid har været en rutsjebanetur af følelser. At adskillelsen er det mest udfordrende, hun nogensinde har prøvet.

'Selv om det føles som en evighed, siden jeg sidst så dig, kommer vi hver dag en genforening nærmere. Og det giver mig håb og holder mig gående,' skriver hun.

Optimismen består altså. Trods alt.

Det seneste år har ikke udelukkende været liv og glade dage for prinsessen. Nok har hun fundet kærligheden, men forholdet har flere gange trukket – ikke just hyldende – overskrifter i Norge såvel som resten af verden.

Særligt kærestens shaman-titel har stået for skud, og det samme har hans udtalelser om, at han med sin shamanisme kan helbrede alt mellem himmel og jord.

Parret fotograferet sidste år. Foto: Carlos Diaz Vis mere Parret fotograferet sidste år. Foto: Carlos Diaz

Selv er prinsessen blevet kritiseret for at bruge sin titel i kommercielle sammenhænge. Noget, der også er blevet skrevet spalte op og spalte ned om.

I december begik hendes eksmand, som også er far til hendes børn, selvmord.

Det har været hårdt og tærende, beskrev hun forleden.

'Nogle dage er bedre end andre, og jeg må indrømme, at jeg har haft nogle virkelig dårlige dage på det seneste. Nogle gange føles alt bare for meget og overvældende, og jeg har en tendens til at ende i et hul af fortvivlelse, selvmedlidenhed, og jeg føler mig som et offer.'