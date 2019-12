Han vandt prinsessens hjerte og det norske kongerigets opmærksomhed. Han siger, han kan helbrede kræft og tale med de døde. Men han kan ikke sælge bøger.

Durek Verretts nye bog 'Sjamanens reise' er ikke engang på top 100 over mest solgte bøger i Norge, og den er kun solgt i nogle få hundrede eksemplarer, skriver den norske avis VG.

Prinsesse Märtha Louises kæreste kan ellers ikke klage over manglende omtale.

Den amerikanske shaman skabte i den grad overskrifter, da han i foråret blev præsenteret som prinsessens nye kæreste.

Prinsesse Märtha Louises' kæreste Durek Verretts nye bog er fået katastrofal dårlige salgstal. (Arkivfoto) Foto: Daryl Henderson Vis mere Prinsesse Märtha Louises' kæreste Durek Verretts nye bog er fået katastrofal dårlige salgstal. (Arkivfoto) Foto: Daryl Henderson

Kort efter rejste det umage par rundt i Norden på foredragsturne, som også skabte en del opmærksomhed. Blandt andet, da prinsessen langede kraftigt ud efter pressen.

I efteråret udgav shamanen så en bog, som blev trukket tilbage næsten før, tryksværten var tør.

Kritikken lød, at bogen var farlig, blandt andet fordi den kom med en yderst kontroversiel omtale af årsagerne til kræft.

Nu er bogen kommet i en ny version, men det kniber altså gevaldigt for shamanen at overbevise nordmændene om, at de skal købe den.

Foto: Carina Johansen Vis mere Foto: Carina Johansen

Den norske forlægger, Jan Mesicek, læser dog salgstallene med ro i sindet.

»Den (bogen, red.) har fået en hård start, og der er vel ikke mange bøger, der har fået så massiv kritik som denne. Jeg er ikke forbavset over, at folk er tilbageholdende med at købe den i boghandelen, men vi får se, bogen må stå på egne ben,« siger han og tilføjer, at den voldsomme kritik af bogen også kan have skadet salget:

»Det siges jo at al presse er god presse, men med så megen negativ omtale, som Dureks bog har fået, så er det nok en sandhed med modifikationer.«

»Det er en åndelig bog, som kommer til at tage tid. Sådanne bøger har det med at vokse over tid. De skal læses og forstås, og det er spiritualitet. Ikke alle forstår alt med det samme. Bogen har været til salg i knap to uger. Der er lang vej til 1000 solgte bøger i Norge,« siger han til VG.