Den ene af den norske prinsesses to Instagram-konti er blevet deaktiveret, da den er blevet hacket.

Der er tale om prinsesse Märtha Louises mest aktive profil 'Iam_marthalouise'.

Det skriver det norske medie VG.

Det vil sige, at kontoen ikke er tilgængelig på det sociale medie lige nu.

Hun må derfor bruge sin anden konto 'princessmarthalouise', som er den, hun bruger, når hun repræsenterer kongehuset.

»Kontoen er blevet hacket, og vi prøver at løse problemet,« skriver prinsessens sekretær, Carina Scheele Carlsen, til VG.

Fra kontoen 'Iam_mathalouise' ytrede prinsessen i sidste uge sin mening om den sorte amerikanske mand George Floyd, der blev dræbt efter en voldsom anholdelse i USA.

»Det sårer mig dybt, at vi mennesker ikke har udviklet os fra at dræbe, undertrykke og skade hinanden på grund af vores egen usikkerhed,« skriver prinsessen i et opslag og fortsætter.

»Hvem er disse monstre med forskruede værdier, som tror de har ret til at dræbe andre, bare fordi de har en anden hudfarve?«

Det er ikke første gang, at kontoen forsvinder fra Instagram.

I september forsvandt den for første gang, sandsynligvis fordi den ikke blev verificeret, ligesom den officielle konto.

Prinsesse Märtha Louise er 48 år gammel og er tidligere gift med Ari Behn, der tidligere på året døde i en alder af bare 47 år.