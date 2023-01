Lyt til artiklen

Bryllupsplanlægningen for norske prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett er sat på pause.

Det skyldes, at den kontroversielle shaman skal have en ny nyre, afslører han i et interview med tyske Bild.

»Vi diskuterer forskellige ideer, men jeg kan afsløre her: Så længe jeg ikke har en ny nyre, er bryllupsplanerne sat i bero,« fortæller han til mediet.

Durek Verrett har senere begrundet selvsamme til norske VG:

»Jeg vil ikke stå ved alteret og tænke på mine helbredsproblemer. Det burde være den bedste dag i vores liv – med en ny nyre,« fortæller Durek Verrett og forsikrer, at prinsesse Märtha Louise er enig.

Durek Verrett kan desuden berette, at hans forhold til svigerforældrene, kong Harald og dronning Sonja, – stik imod manges formodning – er ganske godt, og at de har vist ham stor støtte.

Prinsesse Märtha Louises forlovede har da også været centrum for mange debatter og samtaler, siden de to fandt sammen i 2019.

Durek Verrett, der blevet beskrevet som den 'kontroversielle amerikanske shaman', har nemlig en række værdier og synspunkter, der just ikke harmonerer med det norske kongehus.

Blandt andet har han påstået at kunne kurere både kræft og corona med en 'særlig medaljon'.

Som følge heraf udsendte det norske kongehus tilbage i november en pressemeddelelse om, at prinsesse Märtha Louise fratrådte sine officielle hverv og ikke længere repræsenterer kongehuset.