Den norske prinsesse Märtha Louise udtaler sig for første gang, siden hendes eksmand, Ari Behn, tog sit eget liv første juledag.

Det gør hun, efter at den 47-årige forfatter tidligere på dagen blev bisat i domkirken i Oslo, hvor blandt andre hans 16-årige datter holdt en rørende tale.

Og nu bryder prinsessen altså også tavsheden om manden, hun var gift med fra 2002 til 2016. Det skriver flere norske medier, deriblandt Dagbladet og VG.

»Vi er i dyb sorg og smerte allesammen,« siger hun til nyhedsbureauet NTB gennem sin talsperson, Carina Scheele Carlsen.

Prinsesse Martha Louise (højre) med sin datter Maud til bisættelsen af Ari Behn. Foto: Håkon Mosvold Larsen Vis mere Prinsesse Martha Louise (højre) med sin datter Maud til bisættelsen af Ari Behn. Foto: Håkon Mosvold Larsen

»Du er og vil altid være dybt savnet, Ari. Jeg bærer på en sorg over, at du aldrig rigtig forstod, hvor elsket du var,« fortsætter hun.

Prinsessen fortæller endvidere, at de skulle have været sammen med deres tre fælles døtre i julen.

»Vi er så uendeligt triste og kede af tabet af dig, for du var pigernes varme, morsomme, kloge og gode far, som de savner så inderligt.«

»Vi savner dine morsomme kommentarer, dine fine synsvinkler, din poetiske tone, de overstrømmende komplimenter og den store kærlighed, du havde for dem. Men nu er der et tomrum, hvor du før var, for ingen kan nogensinde erstatte dig for vores smukke piger,« lyder det i meddelelsen.

»Det gør så ondt at tænke på, at du ville forlade jorden,« afslutter hun.

Prinsesse Märtha Louise og Ari Behn nåede at være gift i 14 år, inden de gik fra hinanden i 2016.

Ari Behn var 47 år, da han begik selvmord 25. december 2019.

Han efterlod sig i alt tre børn: 16-årige Maud samt Leah og Emma på henholdsvis 14 og 11 år.