Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Prinsesse Märtha Louise meddelte i november, at hun ikke længere vil være en officiel repræsentant for det norske kongehus.

Beslutningen blev taget efter vedvarende kritik af prinsessen og hendes forlovede Durek Verrett.

I et nyt interview med Billed Bladet fortæller Märtha Louise, hvordan hun har haft det gennem krisen i det norske kongehus.

Her forklarer prinsessen, at hendes forældre virkelig har været der for hende, og at de har talt meget sammen i familien og sammen er kommet frem til en god løsning, så alle er tilfredse i familien.

Det har dog været en udfordrende tid for prinsessen, der har været meget i både den norske og danske presse.

»Når der kommer så meget kritik af os hele tiden, tager det enormt meget energi, fordi vi må tackle det, og tænke over, hvordan vi skal svare på det og håndtere det. Samtidig med, at jeg skal gøre alle mine andre ting som at være mor for mine børn, gøre dagligdags ting og arbejde,« lyder det til Billed Bladet.

Situationen spidsede ellers til igen, da prinsessen gav et interview i programmet 'Min sandhed', hvor hun fortalte, at det var pressens skyld, at hun forlod sine officielle pligter.

Programmet blev sendt 12. februar og siden udgivelsen har prinsessen igen nægtet at svare på opfølgende spørgsmål omkring de anklager, hun sendte mod den norske presse.