Adskillige kendisser har blandet sig i den massive debat om racediskrimination, der i øjeblikket er i fuld gang i USA i kølvandet på George Floyds død.

Den 46-årige afroamerikaner mistede livet på brutal vis, da han mandag fik presset en politibetjents knæ ned på halsen, således at han ikke kunne trække vejret og derfor mistede bevidstheden og senere mistede livet.

Dødsfaldet har vakt ramaskrig i USA, hvor der efterfølgende har været voldsomme demonstrationer og protester mod politiet.

Flere kendisser såsom Justin Bieber, LeBron James og Billie Eilish har udtalt sig i kølvandet på politidrabet, som har vakt harme verden over.

Billedet af George Floyd Foto: DARNELLA FRAZIER

Deriblandt i Norge, hvor prinsesse Märtha Louise har set sig nødsaget til at udtale sig om hændelsen på sociale medier. Det skriver Dagbladet.

På Instagram har hun lagt et billede op af en demonstrant, der holder en plakat med teksten: 'George Floyds life mattered'.

Til opslaget, som kan ses i dets fulde i bunden af artiklen, skriver hun følgende:

'Stop! Dette har foregået alt for længe - drab på uskyldige mænd og kvinder. Hvem er disse monstre med forskruede værdier, som tror, de har ret til at dræbe nogen, bare fordi de har en anden pigmentering i huden?' spørger den tydeligt oprørte prinsesse sine følgere.

Prinsesse Märtha Louise raser efter politidrab i USA. Foto: Keld Navntoft

'Det sårer mig så dybt, at vi som race ikke har udviklet os fra det stadie, hvor vi dræber hinanden, nedtrykker andre og sårer hinanden på grund af vores egen usikkerhed,' fortsætter hun.

Prinsesse Märtha Louise afslutter sit opslag med at opfordre folk til at 'vågne op' og indse, at vi 'alle er lige'.

'Hvor mange flere mænd og kvinder vil dø, blive såret, mobbet eller truet, før noget ændrer sig? Hvornår vil vi vågne op? Det skal være slut med den her umennenskelighed.'

Betjenten, der havde knæet på halsen af den nu afdøde George Floyd, samt tre andre involverede betjente blev fyret tirsdag.