Man kunne fristes til at tro, at det ville være nemt og behageligt at vokse op på et slot. Men ikke for den norske prinsesse Märtha Louise.

Som barn var det til tider en kamp for hende at vænne sig til sin kongelige rolle. Ikke fordi, hun ikke ville. Men fordi, hun er det, hun betegner som 'særligt sensitiv'.

Det fortæller hun i et interview med Billed-Bladet i forbindelse med, at hun sammen med den norske forfatter Elisabeth Nordeng har udgivet bogen 'Sensitive børn', hvor hun blandt andet beskriver sine egne oplevelser som et sensitivt barn, der kan blive overstimuleret af sanseindtryk og ofte har brug for at være alene.

Og det var ikke altid lige nemt at være særligt sensitiv, når man er en del af en kongelig familie, der modtager stor opmærksomhed og deltager i mange sammenkomster og arrangementer.

ARKIVFOTO af kong Harald, dronning Sonja, kronprins Haakon og prinsesse Märtha Louise. Foto: Lise AASERUD Vis mere ARKIVFOTO af kong Harald, dronning Sonja, kronprins Haakon og prinsesse Märtha Louise. Foto: Lise AASERUD

»Der sker en masse ting omkring dig, samtidig med at du skal være nærværende over for den, du taler med. Og så var jeg ekstremt pligtopfyldende. Jeg ville så gerne gøre tingene på den rigtige måde. Jeg ville gøre det godt og leve op til de forventninger, der var til mig, og som jeg var meget bevidst om,« fortæller hun til Billed-Bladet.

Udover at være særligt sensitiv forklarer prinsessen også, at hun var ekstremt genert, da hun var barn.

Alt sammen tærede det derfor på hendes kræfter.

Det tog derfor lang tid, før hun følte sig tilpas i sin kongelige rolle. Det fortalte hun for en måned siden til Femina.

»Jeg følte mig ofte splittet i to – jeg var mig selv, og så var jeg 'prinsessen'. Det var som at have to poler inden i mig, som jeg skulle navigere imellem. Og det var ofte udmattende og slidsomt. Og noget, jeg har arbejdet meget med igennem årene. Jeg har et stærkt behov for autenticitet – for ikke at sige noget, jeg ikke mener, eller for ikke at være noget, jeg ikke er. Det at skulle spille en rolle har altid været meget hårdt for mig,« forklarede hun.

Märtha Louise har tidligere været gift med den norske forfatter Ari Behn, men i 2016 meddelte de, at de gik hvert til sit. Sammen har de tre børn.

Tilbage i 2002 udtrådte hun officielt af det norske kongehus og gav dermed også afkald på tiltaleformen 'Hendes kongelige højhed' og på apanage. Hendes fødselsdag er af den grund ikke længere en officiel flagdag i Norge. Hun er dog stadig medlem af den norske kongefamilie.

Siden 2002 har den norske prinsesse været selvstændig erhvervsdrivende.