Det kommer vel næppe som nogen overraskelse, at prinsesse Märtha Louise ikke er pressens allerstørste fan. Gang på gang har hun og hendes kæreste Durek Verrett kunnet se sig selv på norske avisforsider, og historierne har ikke altid været lige flatterende.

I et interview sætter den norske prinsesse nu ord på sit forhold til pressen.

Det sker i podcasten 'Tut og mediekjør', hvor hun langer ud efter blandt andre norske Se og Hør. Ugebladet bragte i februar nogle paparazzi-billeder af hende og den selvudnævnte shaman. Billeder, der var taget, mens de ferierede på Hawaii.

»Billederne blev taget, uden vi vidste det. Pressen gav sig ikke til kende og opholdt sig langt væk fra os, så vi har ingen idé om, hvor de befandt sig, eller hvem der tog billederne. Og så blev der bragt mange sider med dem (billederne, red.),« forklarer prinsesse Märtha Louise, der fortsætter:

»Det var kort tid efter Aris død, og at børnene uge efter uge skulle se på forsider med os, var meget belastende for dem.«

I december begravede prinsessen sin eksmand og faren til hendes børn, Ari Behn, efter denne begik selvmord første juledag.

Efterfølgende har prinsesse Märtha Louise bemærket, at pressen har fulgt hende og familien tættere og tættere. Meget lidt hensigtsmæssigt, når de befandt sig midt i en dyb sorg, mener hun.

Norske Se og Hørs chefredaktør Ulf André Andersen forsvarer ikke desto mindre, at det var helt formålstjenligt og efter reglerne at bringe paparazzi-billederne fra prinsesse Märtha Louise og Durek Verretts ophold på Hawaii.

I maj sidste år stod prinsessen og den selverklærede shaman frem som par, og efterfølgende turnerede de med et spirituelt foredrag. Foto: Carina Johansen Vis mere I maj sidste år stod prinsessen og den selverklærede shaman frem som par, og efterfølgende turnerede de med et spirituelt foredrag. Foto: Carina Johansen

Han henviser til, at der på tidspunktet for udgivelsen florerede spekulationer om, hvorvidt parret var gået fra hinanden.

»Se og Hørs billeder fra Hawaii viste, at det ikke var tilfældet. Billederne er taget på en offentlig strand, og det er en reel mulighed, at man bliver fotograferet dér. Ingen børn er afbilledet. Vi forsøger altid at tage hensyn til børn, og det mener vi også, vi har gjort her,« siger han til VG.

Se og Hør er ikke det eneste medie, som prinsessen er ude med riven efter.

Faktisk er hele udgangspunktet for interviewet i podcasten 'Tut og mediekjør' et skriv begået af norske Dagbladet.

Prinsesse Märtha Louise og eksmanden Ari Behn fotograferet i 2013, da de stadig var gift. Parret gik fra hinanden i 2017. Foto: SOREN ANDERSSON / SCANPIX Vis mere Prinsesse Märtha Louise og eksmanden Ari Behn fotograferet i 2013, da de stadig var gift. Parret gik fra hinanden i 2017. Foto: SOREN ANDERSSON / SCANPIX

I anledning af, at der 12. maj var gået præcist et år, siden prinsesse Märtha Louise afslørede sit romantiske forhold til den kontroversielle amerikaner, bragte mediet en længere artikel om parrets forhold, kritikken af dem - og særligt Durek Verrett - og parrets plads i det norske kongehus.

Hverken prinsessen eller den selverklærede shaman udtaler sig i artiklen, og det er problematisk, mener førstnævnte, der synes, hun har krav på sin egen historie.

»Det er desværre noget, der sker alt for ofte. Og især nu i denne sårbare tid, som min familie og jeg er i efter Aris død. Det har fyldt meget og været en ekstra byrde. Det må jeg sige,« siger hun i podcasten og spørger retorisk:

»Er det sådan, at pressen træffer en beslutning om at eje min historie, eller ejer jeg selv den?«

Her prinsessen sammen med sin ældste datter Maud Angelica Behn under Ari Behn begravelse 3. januar. Foto: Norsk Telegrambyra AS Vis mere Her prinsessen sammen med sin ældste datter Maud Angelica Behn under Ari Behn begravelse 3. januar. Foto: Norsk Telegrambyra AS

Prinsessen svarer da også på sit eget spørgsmål. Hun mener klart, hun er ophavskvinde på sin egen fortælling, og at hun selv bestemmer, hvornår hun vil medvirke i en artikel med interview.

Og det medgiver nyhedsredaktør for Dagbladet Frode Hansen da også. Folk skal som udgangspunkt altid have mulighed til at medvirke i artikler, skrevet om dem. Men:

»Nogle gange ønsker personerne ikke at bidrage til sagen, og så bliver det en vurdering fra sag til sag: Hvad skal man skrive? Skal man publicere det? Og så videre,« siger han i podcasten og afslutter:

»I dette tilfælde med en sag om Märtha Louise mener vi, at de to og forholdet mellem dem er af den slags sager, hvor man kan offentliggøre en artikel, uden de har bidraget med citater.«