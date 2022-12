Lyt til artiklen

Det har været noget af en storm, som prinsesse Märtha Louise har befundet sig i på det seneste.

Efter den norske befolkning har været højlydt utilfredse med særligt hendes forlovelse med den kontroversielle shaman Durek Verrett, endte hun ikke mindst til sidst med at få frataget sine royale forpligtelser.

Men det spirituelle par har fortsat været i mediernes søgelys.

Og nu har den norske prinsesse fået nok.

I et opslag på Instagram deler hun med sine mere end 215.000 følgere, at hun føler sig ført bag lyset af en af det norske medie Dagbladets journalister.

Den kvindelige journalist oplyste nemlig først bagefter, at hendes Skype-konsultation med Durek Verrett havde et journalistisk formål om at afdække shamanens arbejdsmetoder, og hertil stillede hun ham »en række kritiske spørgsmål«.

Det mener prinsesse Märtha Louise er i strid med de norske presseetiske regler.

Tilmed i så høj grad, at hun kalder det for »et bagholdsangreb« fra den i hendes øjne sædvanligt glubske presse.

Prinsessen har ikke megen opbakning til sin titel på grund af sin forlovelse med Durek Verett. Senest har den norske kronprins Haakon vedkendt sig, at selvom han godt kan lide sin søster prinsesse Märtha Louises forlovede, så har den selvproklamerede shaman Durek Verrett skabt problemer for kongefamilien – nyligst ved at påstå, at han blev helbredt for corona af den type spirituelle medaljoner, han selv sælger for 1.600 kroner. Nu bakker kronprins Haakon op om beslutningen om, at hans søster har fået frataget sine royale forpligtelser. Foto: LISE ASERUD Vis mere Prinsessen har ikke megen opbakning til sin titel på grund af sin forlovelse med Durek Verett. Senest har den norske kronprins Haakon vedkendt sig, at selvom han godt kan lide sin søster prinsesse Märtha Louises forlovede, så har den selvproklamerede shaman Durek Verrett skabt problemer for kongefamilien – nyligst ved at påstå, at han blev helbredt for corona af den type spirituelle medaljoner, han selv sælger for 1.600 kroner. Nu bakker kronprins Haakon op om beslutningen om, at hans søster har fået frataget sine royale forpligtelser. Foto: LISE ASERUD

Ikke mindst trækker den norske prinsesse paralleler til sin eksmand – faren til hendes tre døtre – forfatteren Ari Behn, som tog sit eget liv første juledag for tre år siden.

»Tiden før jul er vældig tung i vores familie. Vi mindes Ari og det, der skete,« skriver Märtha Louise og siger, at familien derfor »har brug for ro«.

»Det får vi ikke. For oveni alt det, og nu lige før jul, og midt i det mest sårbare, kommer der et bagholdsangreb på Durek.«

Netop fordi juletiden er særligt svær for den norske kongefamilie, så mener prinsesse Märtha Louise, at pressen er gået over hendes grænse.

»Jeg har prøvet det før. Pressen skyr ingen midler for at få en artikel, der kan give dem kliks. De gjorde det samme mod Ari. De gav aldrig op, blev ved og ved. 'Forfulgte ham. Kritiserede og kritiserede,« skriver prinsessen.

»Pressen viste selvkritik, da han var død. Jeg håber ikke, de vente lige så længe med at gå ind i sig selv denne her gang,« slutter opslaget ildevarslende.