»Hun taler med alle mine slægtninge, og hun taler med træer.«

Ordene ovenfor stammer fra den selverklærede shaman Durek Verett, og den 'telepatiske' kvinde, han taler om, er ikke overraskende hans kæreste, prinsesse Märtha Louise.

Begge parter af parret mener, at de har »særlige evner«.

Durek Verett siger, at han med sin shamanisme kan helbrede alskens dårligdom. Og prinsesse Märtha Louise har ved flere lejligheder fortalt, at hun er synsk og kan tale med engle.

I Durek Veretts podcast 'Ancient Widsom Today' talte parret forleden om, at de godt ved, at »alle nordmænd tror, at parret er gale«, når de taler om den slags. »Men at det ikke gør noget«.

For selv om deres forhold måske får nogle til at rynke på næsen, er de ikke i tvivl om, at de har fundet ægte kærlighed i hinanden.

Også selv om de lige skulle lære hinanden – og deres »særlige evner« – at kende.

Durek Verett uddyber, at han i første omgang ikke forstod omfanget af den norske prinsesses evner. At han lige skulle vænne sig til, at hun kunne læse hans tanker – og havde kontakt til afdøde.

Han forklarer, at hun en dag ud af det blå udbrød:

»Jeg har lige talt med din tante på den anden side, og hun ville have mig til at viderebringe en besked.«

»Hun taler med alle mine slægtninge, og hun taler med træer. Hvis jeg lægger planer i mit hoved, ved hun præcis, hvad jeg tænker. Og hvis jeg lyver, griner hun. Hun lader mig ikke slippe uden om noget,« forklarer han i podcasten.

Parret stod første gang frem sammen sidste år, hvor de også tog rundt i verden – blandt andet til Danmark – og holdt foredraget 'Prinsessen og shamanen'.

Forholdet har skabt en del overskrifter undervejs. Dels fordi prinsessen er blevet beskyldt for at misbruge sin royale titel, men også fordi den selverklærede shaman flere gange har udtalt sig kontroversielt.

Ikke desto mindre lader forholdet til at bestå. Også selv om coronapandemien har betydet, at de ikke har set meget til hinanden de seneste måneder.

I forbindelse med prinsessens fødselsdag i september overraskede Durek Verett hende dog med et besøg:

'Jeg elsker overraskelser. Og den bedste overraskelse nogensinde er dig, der dukkede op på min fødselsdag, shaman Durek, efter seks lange måneder, hvor vi har været adskilt,' skrev prinsesse Märtha Louise dengang på Instagram.