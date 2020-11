Prinsesse Märtha Louise starter et nyt firma op. En god nyhed, der kommer efter et år med flere nedture.

Det nye firma skal lave produkter til en meget håndgribelig hobby, selv om den norske prinsesse har gjort sig meget i det spirituelle univers i de senere år. Det skriver Billed-Bladet.

Den 49-årige prinsesse lancerer virksomheden H360 Norway, som skal stå bag en helt ny metode til at imprægnere tøj og hesteudstyr. Og netop hestene er en stor passion for prinsesse Märtha Louise.

Det nye projekt kommer, efter prinsessen haft et særdeles udfordrende år. Sidste jul tog hendes eksmand, kunstner Ari Behn, livet af sig selv.

Prinsesse Märtha Louise er en dygtig rytter og var sågar på landsholdet i sin tid. Foto: Foto: Keld Navntoft/ Ritzau Scanpix Vis mere Prinsesse Märtha Louise er en dygtig rytter og var sågar på landsholdet i sin tid. Foto: Foto: Keld Navntoft/ Ritzau Scanpix

Det tidligere ægteapr har tre piger sammen, som prinsesse Märtha Louise nu er enlig mor for.

Derudover oplevede hun, at coronaen kom i vejen for, at hun kunne have sin kæreste ved sig. Prinsessen danner nemlig par med amerikanske Durek Verrett, som ikke kunne komme på grund af at store dele af verden lukkede ned.

I sin pressemeddelelse om det nye produkt, som prinsessen har lavet sammen med andre passionerede mennesker indenfor den norske ridesport, står der, at produkterne netop også er gode i forhold til corona-truslen.

»Derudover har vi i disse corona-tider selvfølgelig også et produkt til virus- og bakterie-kontrol til inden- og udendørs brug,« siger prinsesse Märtha Louise i pressemeddelelsen.

Prinsessen er en dygtig springrytter og var i sin tid på det norske landshold.