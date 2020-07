Det er ingen hemmelighed, at prinsesse Märtha Louise har været en del igennem de sidste par år og mødt en masse kritik.

Især har hun fået meget kritik for sit forhold til sin nuværende kæreste, Durek Verrett, og for at bruge sin prinsessetitel til at tjene penge.

Prinsesse Märtha Louise har aldrig været en traditionel prinsesse, og nu fortæller hun selv, at hun aldrig har passet ind i rollen som prinsesse. Det siger hun i den svenske podcast 'Framgångspodden'.

»Jeg skammer mig over, at jeg ser anderledes på tingene, og at jeg er så anderledes. Jeg er ikke den prinsesse, alle vil have. Det bearbejder jeg med meditation. Jeg bruger alt, som sker i livet som en mulighed for at vokse og udvikle mig,« fortæller prinsesse Märtha Louise.

Et ægteskab med en forfatter, åbenhed over for det åndelige, samt et forhold til en selvvudnævnt shaman har kastet en del kritik af sig for den norske prinsesse, men hun har alligevel aldrig været i tvivl om, at det har været nødvendigt for, at hun kunne være sig selv.

Hun forklarer selv, at alle gerne ville have, at hun skulle opføre sig på en speciel måde, men hun har, ifølge hende selv, aldrig passet ned i prinsesseboksen, og det skyldes særligt en specielt episode.

Her skal vi et stykke tilbage i tiden. Nærmere betegnet til da prinsesse Märtha Louise var ti år.

Her spurgte hun sin mormor, hvad hun fortrød mest her i livet, og svaret, hun fik, var, at hun fortrød alt det, hun ikke havde gjort her i livet.

»Det ramte mig, og jeg bestemte mig for, at jeg skulle gøre alt det, som jeg var bange for,« fortæller prinsesse Märtha Louise.