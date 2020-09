Efter et noget hårdt år var det meningen, at norske prinsesse Märtha Louise skulle fejre sin 49-års fødselsdag alene.

Det er dog blevet en anden og mere glædelig dag, har den kontroversielle kongelige nu afsløret på sin Instagram-profil.

Hendes kæreste, den amerikanske shaman Durek Verrett, har nemlig overrasket prinsessen ved at dukke op i Norge i anledning af den store dag 22. september.

'Jeg elsker overraskelser. Og den bedste overraskelse nogensinde er dig, der dukkede op på min fødselsdag, shaman Durek, efter seks lange måneder, hvor vi har været adskilt,' skriver prinsessen i sit opslag, som slutter:

Vis dette opslag på Instagram I love surprises. And the best surprise ever was you turning up for my Birthday, @shamandurek, after 6 long months of being apart. It has been so challenging yet wonderful to see how, even when not seeing each other, we have deepened our connection and understanding for each other. One of the main things this corona period has shown me, is that we humans are tougher than we think and can prevail anything, but it’s better when we have our loved ones close. #bestbirthdaygift #birthday #birthdaygirl #happybirthdaytome #shamandurek Et opslag delt af Märtha Louise (@iam_marthalouise) den 21. Sep, 2020 kl. 4.31 PDT

'En af de vigtigste ting, denne coronaperiode har vist mig, er, at vi mennesker er mere hårdføre, end vi tror, og vi kan overvinde alt, men det er bedre, når vi har vores elskede tæt på.'

Prinsesse Märtha Louise mødte allerede tilbage i slutningen af 2019 en kæmpe udfordring, hun skulle overvinde.

Hendes eksmand, kunstneren Ari Behn, der var far til prinsesse Märtha Louises tre døtre, tog livet af sig selv. Han døde juledag 2019.

Ved bisættelsen 3. januar gjorde især hans ældste datter sig bemærket, da hun holdt en tale om at have mistet sin far, men også om at sige til, når man oplever svære perioder i livet, ligesom faren havde haft det.

Ari Behn og prinsesse Märtha Louise var gift fra 2002 til 2017, men havde efter deres skilsmisse et godt forhold til hinanden. (Arkivfoto) Foto: CLAUDIO BRESCIANI / POOL Vis mere Ari Behn og prinsesse Märtha Louise var gift fra 2002 til 2017, men havde efter deres skilsmisse et godt forhold til hinanden. (Arkivfoto) Foto: CLAUDIO BRESCIANI / POOL

Den dengang 16-årige Maud Angelica Behn talte ved sin fars kiste med sin mor ved sin side. Prinsesse Märtha Louise havde haft et godt forhold til sin eksmand frem til hans død.

Ari Behns død har ikke overraskende betydet, at prinsesse Märtha Louise har haft det svært i 2020. Et år, hvor coronapandemien desuden satte samværet med hendes kæreste på en lang pause.

De svære følelser, hendes hårde år har affødt, åbnede hun op om i et opslag på sin Instagram-profil fra august.

'Nogle dage er bedre end andre – og jeg må indrømme, jeg har haft nogle virkelig dårlige dage på det seneste. Nogle gange føles det hele som for meget og overvældende, og jeg har det med at ende i et hul af fortvivlelse, selvmedlidenhed og at føle mig som et offer på alle livets fronter,' skrev prinsessen, inden hun afslørede, at det hele heldigvis var blevet lysere.

Jeg må indrømme, jeg har haft nogle virkelig dårlige dage på det seneste

I opslaget skrev hun, at det at bestige et norsk fjeld og bruge tid med en god ven for en stund var med til at drive mørket væk.

I samme opslag fortalte hun desuden, at kæresten Durek Verrett har været vidne til meget, mens han - digitalt - har været ved hendes side i løbet af året. Hun skrev, at han har måttet udholde store humørsvingninger.

Foruden eksmandens død har prinsesse Märtha Louise også vakt opsigt med netop sit forhold til Durek Verrett.

Flere kontroversielle udmeldinger fra Verrett har været stærkt debatteret både i Norge og udlandet.

Eksempelvis påstod Durek Verrett blandt andet, at han kunne kurere kræft, rense kvinders underliv efter et aktivt sexliv, og at man kan undgå corona ved at sende et mantra ud i universet.

Hvis man skal tro prinsessen, er parret dog trods den ophedede debat mere forbundne end før coronakrisen, og på grund af ændringer i landets indrejseregler er de efter lang ventetid endelig genforenet, skriver norske TV 2.