Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Prinsesse Märtha Louise måtte tidligere på måneden trække sig fra sine officielle forpligtelser i det norske kongehus.

Men efter langstrakt kritik af særligt hendes forhold med den kontroversielle shaman Durek Verrett, er der nu endelig lidt medvind til den udskældte norske prinsesse.

Norges største kvindemagasin, KK, har nemlig kåret prinsesse Märtha Louise som landets bedst klædte.

På en niendeplads har det knap 150 år gamle ugeblad placeret prinsessens mor, dronning Sonja.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Märtha Louise (@iam_marthalouise)

Og netop dronningen takker prinsesse Märtha Louise først i et opslag på Instagram for at inspirere hende stilmæssigt og »altid at være et stilikon« – og prinsessens tre døtre får også en tak med på vejen for at holde hende »opdateret på modefronten«.

Også prinsesse Märtha Louises kontroversielle forlovede, shamanen Durek Verrett, får en tak med.

»Tak for din sans for stil og mode og fordi, du sørger for, at jeg altid går ud af døren og ser bragende ud,« lyder taksigelsen i opslaget.

Prinsesse Märtha Louise forklarer desuden, at hun er »overvældet og meget stolt, og lidt overrasket« over den fornemme anerkendelse som Norges bedst klædte kvinde.

Prinsessen har ikke megen opbakning til sin titel på grund af sin forlovelse med Durek Verett. Senest har den norske kronprins Haakon vedkendt sig, at selvom han godt kan lide sin søster prinsesse Märtha Louises forlovede, så har den selvproklamerede shaman Durek Verrett skabt problemer for kongefamilien – nyligst ved at påstå, at han blev helbredt for corona af den type spirituelle medaljoner, han selv sælger for 1.600 kroner. Nu bakker kronprins Haakon op om beslutningen om, at hans søster har fået frataget sine royale forpligtelser. Foto: LISE ASERUD Vis mere Prinsessen har ikke megen opbakning til sin titel på grund af sin forlovelse med Durek Verett. Senest har den norske kronprins Haakon vedkendt sig, at selvom han godt kan lide sin søster prinsesse Märtha Louises forlovede, så har den selvproklamerede shaman Durek Verrett skabt problemer for kongefamilien – nyligst ved at påstå, at han blev helbredt for corona af den type spirituelle medaljoner, han selv sælger for 1.600 kroner. Nu bakker kronprins Haakon op om beslutningen om, at hans søster har fået frataget sine royale forpligtelser. Foto: LISE ASERUD

I et stort interview med magasinet fortæller prinsesse Märtha Louise desuden blandt andet, at hun føler sig smukkere nu end i 20erne, og at hun glæder sig til brylluppet med Durek Verrett, men endnu ikke har lagt planer for brudekjolen.