Når de danske royale tager på større rejser, er det ikke kun det danske folk, som følger med.

Prinsesse Marie er protektor for Folkekirkens Nødhjælp og i sidste uge var hun i Uganda sammen med organisationen.

Noget, som det store engelske netmedie Daily Mail har dækket med en lang artikel, hvor det blandt andet roser prinsessens stil.

'Prinsesse Marie af Danmark ser ubesværet stilfuld ud i en afslappet t-shirt og cowboy-bukser, da hun besøger Uganda på en fem-dages velgørenhedstur,' lyder den lange overskrift på artiklen.

Prinsesse Marie bliver rost for sin afslappede stil med t-shirt og jeans. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Prinsesse Marie bliver rost for sin afslappede stil med t-shirt og jeans. Foto: Bax Lindhardt

I den længere artikel er lige ligeledes en masse billeder fra prinsessens tur.

Og det er ikke kun den 44-åriges kvinde, som avisen finder smuk, men afslappet.

Det bliver nemlig også påpeget, at prinsesse Marie, som for tiden bor i Frankrig med sin mand, prins Joachim, og sine to børn, prins Henrik og prinsesse Athena, kun har meget let makeup på.

'Prinsessen blev set i løbet af turen gå efter det meget naturlige 'look', hvor det virkede, som om hun valgte kun at bruge mascara,' står der blandt andet.

Prinsesse Marie er ikke den eneste, som har vakt opsigt hos det engelske medie. Daily Mail har eksempelvis også skrevet en del om prinsesse Maries svigerinde, kronprinsesse Mary.

Eksempelvis skrev netavisen om en blå kjole, som Kronprinsessen bar tilbage i december.

'Kronprinsesse Mary forbløffer i en elegant blå kjole under sit besøg til Yogyakarta Palace i Indonesien,' lød det på daværende tidspunkt.

