Rettelse: B.T. skrev i første omgang på baggrund af oplysninger fra nogle af de udsendte, at prinsessen blev testet for Coronavirus. Det er ikke tilfældet. Hun blev testet for ebola.

Prinsesse Marie er på tur i Uganda, og i forbindelse med en af torsdagens ture er hun blevet tjekket for ebola.

Det skete, efter hun med et lille fly ankom til i Arua i det nordlige Uganda, hvor hun skal besøge udviklingsprojekter.

Ved ankomsten fik prinsessen taget en standard temperaturmåling for at tjekke, om hun var smittet.

Det fortæller B.T.s udsendte, der ligeledes kan berette, at alle der var med på turen - inklusive pressen - blev testet

Ingen gav udslag.

Sammen med pressen, ambassadøren og de andre deltagere fik prinsessen desuden sprittet sine hænder.

Prinsessen blev testet for sygdommen, der dog ikke har været i udbrud der i lang tid i Uganda.

Prinsesse Marie er protektor for Folkekirkens Nødhjælp, og det er i den forbindelse, at hun er i landet.

Hun skal rundt og besøge forskellige udviklingsprojekter, og derfor hun boardede et lille Cesna-fly.

Danmark støttede WHO's krisefond med otte millioner danske kroner til bekæmpelse af ebola for nyligt, hvor de til sammenligning støttede med 20 millioner kroner bed sidste udbrud af ebola-

Prinsesse Marie kommer hjem fra sin rejse søndag.