Det var en glad og veloplagt prinsesse Marie, der mandag var i Danmark for at sætte fokus på sin store hjertesag: madspild.

Prinsessen er fløjet ind fra Washington, hvor hun bor med prins Joachim og børnene komtesse Athena og grev Henrik.

Og efter at have brugt hele dagen i Kokkedal Kirke med organisationen Mad-Med-Hjertet var det også en veloplagt prinsesse, der stillede sig op og svarede på spørgsmål fra den fremmødte presse i den bidende aprilkulde.

»Det har varmet mit hjerte. Jeg har set, hvordan Mad-med-hjertet arbejder med at reducere madspil, og jeg synes, de gør et fantastisk arbejde og hjælper mennesker i nød, der har behov for det,« fortalte en smilende prinsesse Marie.

Prinsessen har netop givet et interview sammen med sin mand til The Washington Post, hvor hun fortalte, at hun har fået nyt job i Veteran Coalition International, som har til formål at hjælpe krigsveteraner og deres familier.

Prinsesse Marie og familien er flyttet til Washington, hvor de bor og arbejder. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix Vis mere Prinsesse Marie og familien er flyttet til Washington, hvor de bor og arbejder. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

Og den nye udfordring fik prinsessen også fortalt om ved arrangementet mandag.

»Jeg har fået et ny projekt, og det går rigtig godt i Washington,« fortalte prinsessen.

Projektet går ud på, at prinsessen skal fremme danske, amerikanske og ukrainske sårede soldaters helbred både fysisk og psykisk.

Forhåbningen er, at det kan være med til at nedsætte risikoen for selvmord.

Men arbejdet og livet i USA er måske ikke noget, der skal fortsætte for evigt.

Tidligere har prinsessen udtalt, at hun i fremtiden godt kunne se sig selv og familien tilbage i Danmark og i Kokkedal var meldingen den samme: Det kan hun stadig godt.

Derudover blev der tid til en kort kommentar om prins Joachim og børnene.

»De har det rigtig godt. De bliver så store (børnene red.),« lød det fra prinsesse Marie, inden hun satte sig ind i bilen og kørte fra kirken.

