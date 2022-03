Prinsesse Marie er bekymret og trist over krigen i Ukraine og understreger nu vigtigheden af nødhjælpsarbejde.

Prinsessen er protektor for Folkekirkens Nødhjælp og har rejst rundt i verdens fattigste områder for at sætte fokus på fattigdom, krig og klimakatastrofer.

Søndag var hun derfor med til jubilæumsgudstjeneste med efterfølgende reception, og da B.T. efterfølgende mødte hende, afslørede hun, at dagen havde været overvældende for hende - ikke mindst på grund af den nuværende situation i Ukraine.

»Ja, jeg har en stor klump i maven og i halsen, og det har jeg haft hele dagen,« sagde hun.

Prinsesse Marie under Jubilæumsgudstjeneste i Vor Frue Kirke.

Prinsesse Marie bor til dagligt i Paris med prins Joachim og børnene prins Henrik og prinsesse Athena.

»Mig og min familie er meget berørt af situationen, og derfor var det også meget vigtigt for mig at være her i dag for at vise vigtigheden af det arbejde, Folkekirkens Nødhjælp laver i verden,« sagde hun.

Prins Joachim arbejder som forsvarsattaché i Paris og er dermed bindeled mellem det danske og det franske forsvar. Og det tyder også på, at han har fået travlt, efter Putin angreb Ukraine.

»Jo, selvfølgelig. Det er ikke mig, der skal tale om hans arbejde, men det optager hans daglige arbejde rigtig meget,« sagde hun.

Prinsesse Marie under Jubilæumsgudstjeneste i Vor Frue Kirke.

Men krigen i Europa påvirker også børn - og prinsesse Marie afslørede, at hende og prins Joachim altid gør meget ud af at tale med dem om det. Også selvom det er hårdt.

»Vi synes, det er meget vigtigt at tale om alt, hvad der sker i verden med vores børn og selvfølgelig også krigen i Ukraine. Men vi taler også om det positive. Vi taler også om de mennesker og de organisationer, som gerne vil hjælpe. Fordi det giver håb,« sagde hun.

Tidligere på dagen holdt prinsesse Marie også en tale, hvor hun nævnte krigen.

»Ingen af os havde drømt om, at 100-året skulle fejres i lyset af en ny krig i Europa. Krigen i Ukraine understreger vigtigheden af det arbejde, som Folkekirkens Nødhjælp laver. Mennesker på flugt fra krigen mærker organisationens næstekærlighed og hjælp. Og vi oplever endnu engang, hvor vigtigt sammenhold og medmenneskelighed er,« lød det fra talerstolen i Københavns Universitets festsal.

Prinsesse Marie taler i Københavns Universitets festsal efter Jubilæumsgudstjeneste i Vor Frue Kirke.

Prinsessen var tidligere på dagen til en festgudstjeneste i Vor Frue Kirke for at markere Folkekirken Nødhjælps fødselsdag.

Hun har også været sendt ud i verden med nødhjælpsorganisationen mange gange. Senest var hun i Uganda lige inden covid-19 lukkede verden ned.

I september 2021 blev hendes ti-års jubilæum i Folkekirkens Nødhjælp markeret. Prinsesse Marie begyndte i 2011.

»Rejser, lande, mennesker og møder. Gribende oplevelser og stærke indtryk har sat dybe aftryk i mig,« sagde prinsesse Marie.