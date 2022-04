B.T. har fulgt prinsessen i Cambodja den seneste uge, hvor hun sammen med Folkekirkens Nødhjælp har besøgt nogle af verdens fattigste.

I et interview fortæller hun nu, hvorfor hun mener, at noget af det allervigtigste, vi kan gøre, er at tale med vores børn om det, der sker i verden. Ikke blot i Cambodja, men også i Ukraine. Derfor er hun i tæt kontakt med sine børn, prins Henrik og prinsesse Athena, mens hun er bortrejst.

»Det er afgørende. Det er meget vigtigt, at de ved, hvad der sker i verden. Og det er vigtigt, at de ved, at der er rigtig mange børn, der ikke har det, de har. Der ikke går i skole, som bor på gaden. Jeg synes, det er en del af deres udvikling,« siger hun.

Prinsesse Marie besøgte også kongepaladset i Phnom Penh.

Hun mener, at alle forældre har et ansvar for at give børn redskaber, »så de bliver gode mennesker i fremtiden, så de kan træffe de rigtige beslutninger«.

»Vi taler rigtig meget om det. Jeg viser billeder, og vi taler om mine oplevelser. De ved, hvor følsom jeg er. Så de har sendt mig en video, hvor de siger: 'Hej mor. Vi håber, du hjælper mange mennesker',« siger hun.

I Cambodja besøgte prinsessen massegravene Killing Fields, hvor tusinder er begravet efter Khmer Rouge-regimets folkedrab. Drabene skete mellem 1975 og 1979, og der dukker stadig tøj fra gravene op.

Man kan ikke lade være med at tænke på, at ukrainerne lige nu bliver udsat for en lignende terror af Putins russiske tropper.

Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Marie er sammen med generalsekretær for Folkekirkens Nødhjælp Birgitte Qvist-Sørensen på besøg i Cambodja, hvor de besøger Folkekirkens Nødhjælps projekter i og omkring Cambodjas hovedstad, Phnom Penh, samt i provinserne Takeo og Kampong Chhnang. Prinsesse Marie har været protektor for Folkekirkens Nødhjælp siden 2011. Hendes Kongelige Højhed følger løbende med i organisationens arbejde, og prinsessen har foruden Cambodja tidligere besøgt organisationens udviklings- og klimaindsatser i Etiopien, Myanmar og Uganda.

»Det er så rystende, når man ser det her i Cambodja, og når man hører historien. Men det er endnu værre lige nu, når man tænker på, at der er krig i Europa. Det er ikke til at forstå, at mennesker kan gøre det her mod andre mennesker. Virkeligheden er hård,« siger prinsessen.

Prinsessen har været protektor for Folkekirkens Nødhjælp i over ti år, og det er hendes anden tur til Cambodja med nødhjælpsorganisationen.

»Jeg er meget glad for, at jeg er protektor i dag, for nu har jeg set, hvordan de bekæmper den ulighed, vi har set. Det er meget vigtigt, at de er her. De har været her i mere end 40 år, og de har stadig rigtig mange udfordringer,« siger hun.

Kan De se en forskel?

»Jeg kan se en stor forskel. De har haft en meget barsk historie med borgerkrig i rigtig mange år. Og i forhold til for ti år siden, da de kom her, kan jeg virkelig se en stor udvikling. Også i forhold til her i hovedstaden, Phnom Penh. Der er nye veje, nye bygninger,« siger hun.

Prinsesse Marie fortæller om den udvikling, hun har set igennem de sidste ti år i Cambodja.

Folkekirkens Nødhjælp har hjulpet mange mennesker ud af den helt ekstreme fattigdom.

»De har trænet landmænd til at skabe en produktion, der er mere bæredygtig. Mere klimaresistent. De er meget sårbare over for klimaforandringer i Cambodja, og jeg kan virkelig se, at de har gjort en forskel,« siger hun.

Men da pandemien ramte i 2020, gik alt i stå. Det bremsede den gode udvikling, og nu minder prinsessen om, at Cambodja ikke må blive glemt.

»Arbejdet er meget vigtigt her. Fattigdom er ubærligt. Fordi den er så dyb. De har ekstreme vilkår. Det er næsten umenneskeligt, så det påvirker mig rigtig meget. Men jeg har lært at se det positive i det. Når man ser nogle af de projekter, at de bedre kan klare sig selv,« siger prinsesse Marie og tilføjer:

»Det hjælper.«

Prinsessen plantede det første træ i denne plantage i Kampong Chhnang-provinsen. Det er meningen, at der kommer 100 flere.

Torsdag aften flyver prinsessen tilbage til Paris, hvor hun siden 2019 har boet med prins Joachim og parrets to børn.

Prinsesse Marie glæder sig til sit nye job, efter hun er blevet udpeget til særlig kulturrepræsentant ved den danske ambassade.

»Jeg synes først og fremmest, at det er vigtigt for mig at bruge min baggrund og min uddannelse til at bidrage med noget. Jeg er glad for den rolle, jeg har, hvor jeg kan styrke de danske relationer,« siger hun.

Efter tre år i det franske er familien faldet godt til. De er kommet styrket ud af flytningen til Paris.

»Vi er meget tætte. Vi er glade for at være der nu,« siger prinsesse Marie til B.T.