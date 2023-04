Prinsesse Marie mødte mandag op i Odense, hvor hun åbnede Landsforeningen Autismens nationale konference SIKON.

Og det var en smilende prinsesse, der trods regnen havde tid til at tale lidt med den fremmødte presse.

Her svarede prinsesse Marie på, hvordan det føles endnu en gang at være på arbejde i Danmark.

»Det er rigtig dejligt. Jeg har glædet mig rigtig meget,« lød det fra prinsessen.

Der blev også tid til et meget kort svar på, hvordan stemningen havde været, da prinsessen sammen med sin mand prins Joachim og børnene havde været til stede ved dronning Margrethes 83-års fødselsdag 16. april.

»Fin,« svarede prinsesse Marie, inden hun skyndte sig ind på konferencen.

Prins Joachim, prinsesse Marie, greve Henrik, greve Nicolai og komtesse Athena i forbindelse med at dronningen fejrer sin 83 års fødselsdag på Amalienborg Slot i København, søndag den 16. april 2023. Det er fem år siden at regenten sidst blev hyldet på sin fødselsdag fra Amalienborgs balkoner.. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Prins Joachim, prinsesse Marie, greve Henrik, greve Nicolai og komtesse Athena i forbindelse med at dronningen fejrer sin 83 års fødselsdag på Amalienborg Slot i København, søndag den 16. april 2023. Det er fem år siden at regenten sidst blev hyldet på sin fødselsdag fra Amalienborgs balkoner.. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen

Der har ellers været al andet end 'fin' stemning mellem medlemmerne af det danske kongehus, efter at Dronningen besluttede at fjerne fire af sine børnebørns titler som prinser og prinsesse.

Fra første januar 2023 har prins Joachims børn heddet grever og komtesse i stedet.

Tidligere har prinsesse Marie i et interview med B.T. fortalt sammen med prins Joachim, at de var kede af dronningens beslutning om at fjerne børnenes titler.

Dog var fortalte prinseparret også, at de var klar på at arbejde på kommunikationen internt i familien.

»Vi er enige om i familien, at der skal være bedre kommunikation i fremtiden,« sagde prinsesse Marie til B.T. i begyndelsen af december.