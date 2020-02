Selv om man har været pilot i 12 år, kan man godt blive lidt starstruck, når ens andenpilot pludselig er en dansk prinsesse.

Den hollandske pilot Rembrant Rodenburg var i hvert fald ganske fornøjet, da han torsdag fik prinsesse Marie som sin sidepassager på det lille Cesna-fly, der skulle flyve prinsessen, ambassadøren, pressen og de få andre deltagere rundt i Uganda.

Prinsessen er i denne uge i Uganda, hvor hun ser på nogle af de udviklingsprojekter, som Folkekirkens Nødhjælp laver. Prinsesse Marie er protektor for organisationen.

Og hun får prøvet lidt af hvert i Uganda. Prinsessen måtte blandt andet selv kravle op i dette lille fly, hvor hun forsikrede, at hun nok skulle være en »god andenpilot« – til stor morskab for hende selv og pressen.

Men det var da også en velfornøjet prinsesse, der kom ud af flyet efter turen og fortalte om sin oplevelse:

»Meget spændende, og jeg vil sige, at det var med en fantastisk pilot, så jeg var i meget trygge hænder,« lød det fra prinsesse Marie, der aldrig havde prøvet at sidde på andenpilotens plads i et fly.

Var det en god oplevelse?

»Ja, det var det – virkelig. Det synes jeg,« lød det fra prinsessen, der ikke nåede at sige mere, før den rigtige pilot brød ind og spurgte, om nogen ville tage et billede med ham og prinsessen.

Her bliver prinsessen tjekket for coronavirus efter ankomsten til den lille flyveplads i Aura. Hænderne bliver sprittet af og temperaturen målt.

Og Rembrandt Rodenburg var meget begejstret for turen, hvor han havde talt med prinsessen undervejs.

»Det var virkelig godt. Hun var meget interesseret, og vi havde flere samtaler om forskellige emner. Vi talte om at flyve, vi talte om det arbejde, hun er involveret i som protektor for Folkekirkens Nødhjælp, og vi talte om hendes familie, hendes børn,« forklarede han og tilføjede:

»De har faktisk næsten samme alder som mine børn. Og vi har flyttet rundt, og de har flyttet rundt mellem lande, så det var virkelig dejligt at tale med prinsessen. Jeg nød det virkelig.«

Rembrant Rodenburg har været pilot i 12 år, men det er første gang, han har fløjet med en kongelig. Prinsesse Marie skal være i Uganda frem til søndag.