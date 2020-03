Det går godt i Paris. Men svar på spørgsmålet om, hvad der sker til sommer, er ikke ligetil.

I et eksklusivt interview med B.T. giver prinsesse Marie et lille indblik i prinseparrets liv i den franske hovedstad – ligesom hun kommer ind på prins Joachims nyfundne talent.

Efter mere end syv måneder i Paris er både prins Joachim, prinsesse Marie og parrets to børn faldet godt til. Det var dog ikke helt let i starten.

»Det går rigtig fint, tak. Der har været lidt tid, hvor man skal ... hvor børnene tænkte meget, at de savnede Danmark. Men nu er det godt,« siger prinsesse Marie.

Prinsesse Marie har set på udviklingsprojekter i Uganda. Foto: Bax Lindhardt

B.T. har mødt prinsesse Marie i Uganda, hvor hun som protektor for Folkekirkens Nødhjælp har rejst rundt i landet for at se på udviklingsprojekter. Det har været nogle hårde dage med meget på programmet.

Men på turens sidste dag blev der plads i programmet til et interview med B.T.

Prinsesse Marie er flink og svarer gerne på spørgsmål om både Afrika og livet i Frankrig.

Nogle spørgsmål er dog tilsyneladende lettere at svare på end andre.

Prinsesse Marie fortalte lidt om livet i Paris i interviewet med B.T. Foto: Bax Lindhardt

Siden prins Joachim og prinsesse Marie i sommer flyttede til Frankrig, for at prins Joachim kunne studere på det prestigefyldte militærakademi École Militaire, har der været spekulationer om, hvorvidt parret vender tilbage til Danmark.

Har De planer om at komme tilbage til Danmark? Har De noget svar på det?

»Nej, det har jeg ikke,« svarer prinsesse Marie venligt.

Hun vil dog gerne fortælle om, hvordan det går med prins Joachim:

B.T.s journalist interviewer prinsesse Marie. Foto: Bax Lindhardt

»Han arbejder rigtig hårdt, men det er meget spændende, hvad han laver. Han kan godt lide at blive udfordret på den måde,« siger prinsesse Marie, der også er meget stolt af sin mand på grund af den dokumentar, han lavede i efteråret.

I dokumentaren 'Prins Joachim fortæller' fik prinsen debut som tv-vært. Og det er han blevet meget rost for.

»Jeg er meget stolt, og jeg synes, det er fuldstændig ham, så jeg synes, at han har fundet noget, han kan trives i, og som er en virkelig, virkelig god idé. Han elskede at lave den dokumentar,« lyder det fra prinsesse Marie, der har opfordret sin mand til at lave noget mere af den slags:

»Han har en fantastisk fortællerstemme. Han har bare sådan en god stemme, så jeg sagde: 'Du skal lave noget med din stemme',« siger hun.

En heldig pige i Uganda fik et rigtigt royalt kram. Foto: Bax Lindhardt

Mange er blevet overraskede over prinsens talent. Og det blev prinsessen også:

»Hvis man ikke prøver, så kan man ikke vide det. Så jeg er glad for, at han turde gøre det,« siger prinsessen, der også selv har overrasket flere på turen.

Prinsesse Marie taler nemlig meget godt dansk. Noget, som mange måske ikke ved, da man ikke så tit har hørt prinsesse Marie tale.

De fleste, som B.T. har talt med, er i hvert fald blevet overraskede.

Prinsesse Marie er dog ikke helt tryg ved den megen ros.

»Tak, men det synes jeg ikke. Jeg synes, det er så svært. Men jeg elsker at tale dansk,« siger hun.

Hvad er hemmeligheden bag at lære det så godt?

»Der er ingen hemmeligheder. Nej, nej, nej. Men jeg elsker at tale sprog, og jeg elsker at tale dansk, og det er også mit sprog nu. Men det har været svært,« lyder det fra prinsesse Marie, inden spørgetiden løber ud.

Læs anden del af interviewet med prinsesse Marie mandag på bt.dk