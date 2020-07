Det var tilsyneladende ikke prins Joachims og prinsesse Maries eget valg at flytte til Frankrig og for Prinsens vedkommende begynde på en militæruddannelse.

Det insinuerer prinsesse Marie i et interview med Se & Hør, som prinseparret gav en uges tid inden prins Joachims blodprop.

Parret flyttede sidste sommer til Paris, hvor prins Joachim siden har gennemført en militæruddannelse på École Militaire, hvilket efterfølgende landede ham en stilling som forsvarsattaché ved den danske ambassade, som han efter planen skal tiltræde 1. september, hvis eftervirkningerne af hans blodprop ellers tillader det.

Den midlertidige tilværelse som udlandsdansker vækkede dog en del harme hjemme i Danmark, hvor Prinsen fortsat har inkasseret sin apanage på 3,8 millioner årligt, på trods af at han har haft svært ved at passe sine protektioner og andre officielle pligter i samme omfang som tidligere.

I en undersøgelse fra YouGov for B.T. svarede kun hver tredje dansker inden flytningen, at det var han i sin gode ret til, mens halvdelen ikke syntes, at det var i orden.

Og måske er det derfor, prinsesse Marie i det nye interview med Se & Hør føler behov for at sige, at hun og hendes mand ikke selv er herrer over alt, hvad de foretager sig i livet.

I interviewet fortæller 51-årige prins Joachim om at skifte karriere sent i livet, og da han bliver spurgt, om han havde forestillet sig at gå militærvejen, hvis han for ti år siden skulle spå om sin fremtid, svarer han:

»Nej. For ti år siden, der var jeg landmand. Så simpelt er det,« inden prinsesse Marie tager ordet:

»Det er ikke altid os, der bestemmer. Jeg synes, det er vigtigt at vide,« slår hun fast over for Se & Hør, som beder hende uddybe den bombastiske udmelding - hvilket hun pænt afviser.

Men allerede i oktober forsvarede prins Joachim sit udlandophold ved at sende aben videre til sin mor.

»Ved De hvad. Jeg er på mission for Danmark her i Frankrig, og det her er ikke noget, man lige kommer cyklende til. Jeg har rigeligt at se til her. Og så skylder jeg også at sige: Jeg er blevet stærkt opfordret til det - også af Dronningen,« lød det fra Prinsen.

Men at denne 'opfordring' nu er blevet til, at parret ikke har fået lov at bestemme, det er en ny udmelding fra parret.