Det er ikke hver dag, at man ser en prinsesse med røde gummihandsker, men prinsesse Marie var ikke for fin til at iføre sig et par, da hun onsdag tog hul på sit besøg med Folkekirkens Nødhjælp i Uganda.

Prinsesse Marie er protektor for organisationen og er med for at se på det humanitære arbejde, som Folkekirkens Nødhjælp laver. Og det var altså her, at der pludselig blev brug for de røde gummihandsker.

Prinsessen skulle selv prøve at fremstille en kulbriket sammen med de lokale.

Briketten er lavet af kulrester, melasse og ler og hjælper til, så lokalbefolkningen ikke behøver at fælde så mange træer for at få ild til at lave mad.

Prinsesse Marie tog de røde gummihandsker i brug onsdag i Uganda. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Prinsesse Marie tog de røde gummihandsker i brug onsdag i Uganda. Foto: Bax Lindhardt

Desuden forurener de ikke så meget, hvilket er bedre for klimaet.

Men den klistrede blanding kan godt svine lidt, og derfor havde landechefen for Folkekirkens Nødhjælp, Peter Bo Larsen, medbragt de praktiske handsker, som prinsessen ganske nemt trak på for at beskytte de royale hænder.

Og så gik hun ellers i gang med at hamre med det store jernstativ, så kulbriketten kunne bliver færdig.

Kort forinden havde prinsesse Marie også set på en lokal kvinde, der viste hende, hvordan man kan bruge såkaldte ’bagekurve’, som er godt forede kurve, til at koge ris i.

HKH Prinsesse Marie hilste på en lille flygtninge-pige fra Sydsudan under besøget hos en organisation, der hjælper flygtningefamilier. Foto: Bax Lindhardt Vis mere HKH Prinsesse Marie hilste på en lille flygtninge-pige fra Sydsudan under besøget hos en organisation, der hjælper flygtningefamilier. Foto: Bax Lindhardt

Det mindsker også brugen af kulbriketter, gas eller andre varmekilder, når de lokale laver mad.

Prinsessen så nysgerrigt til:

»Hvor mange timer skal det have,« spurgte prinsessen, der ikke lod til at være mærket af den mere end 18 timer lange flyvetur dagen før, som hun sammen med Folkekirkens Nødhjæp og medierne havde taget for at komme til Uganda.

Selv om pressen ikke fik noget glimt af prinsessen før onsdag formiddag, så skulle hun have befundet sig på det samme rutefly til Uganda.

Der var mange piger, der fik et kram af den danske prinsesse. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Der var mange piger, der fik et kram af den danske prinsesse. Foto: Bax Lindhardt

Også nogle af de lokale børn fik store krammere af den danske prinsesse, der roste de søde blomsterpiger for deres pæne kjoler, ligesom hun interessant lyttede til fortællinger fra flygtninge.

Besøget i Uganda er prinsessens første med Folkekirkens Nødhjælp til Afrika siden 2013.

Og prinsesse Marie virker ganske glad for at være tilbage.

På eget initiativ holdt prinsessen en velkomsttale onsdag formiddag.

Prinsesse Marie så nærmere på de mange træbriketter, som flygtningene fremstiller for at have noget beskæftigelse. Samtidig er det godt for miljøet, da briketterne forurener mindre og bidrager til, at der ikke skal fældes så mange træer. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Prinsesse Marie så nærmere på de mange træbriketter, som flygtningene fremstiller for at have noget beskæftigelse. Samtidig er det godt for miljøet, da briketterne forurener mindre og bidrager til, at der ikke skal fældes så mange træer. Foto: Bax Lindhardt

»Jeg er meget, meget stolt af at være her i dag og at kunne møde jer og til at tale med jer omkring jeres liv,« sagde hun til alle de fremmødte ansatte hos Folkekirkens Nødhjælp.

Besøgets første dag bød dog også på en overraskelse for prinsessen, der fik overrakt en helt personlig ting.

Folkekirkens Nødhjælp havde sørget for rygsække med en lang række praktiske ting til de danske gæster, herunder håndsprit, myggespray og andre nødvendige fornødenheder i Uganda. Og det blev prinsessen selvfølgelig ikke snydt for.

Prinsesse Marie fik også sin helt egen personlige rygsæk med inskriptionen ’HRH Princess Marie’. Prinsessen virkede oprigtigt glad for gaven, om end hun konstaterede, at hun havde foretrukket, der blot havde stået ’Marie’.