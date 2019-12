Hvordan føles det konstant at blive observeret, gransket og måske endda kritiseret, når man er kongelig?

Det sætter prinsesse Marie ord på i et stort interview.

Til det franske medie Paris Match fortæller prinsessen, at hun er særdeles opmærksom på, hvordan hun fremstår i offentligheden.

»Jeg sørger for kun at udsætte mig selv, når det er nødvendigt. Det er nytteløst at brokke sig,« svarer prinsesse Marie på spørgsmålet, der er affødt af, at britiske hertuginde Meghan tidligere på året i et følelsesladet interview fortalte, at hun havde haft store udfordringer med den massive pressedækning.

I det hele taget er den omvæltning, der skete i prinsesse Maries liv, da hun i 2008 blev gift med prins Joachim, ikke noget, der haft den store indflydelse på hendes personlighed.

Hun er stadig den samme, forklarer prinsesse Marie, men fortæller videre, at hun ganske enkelt viser visse aspekter af sin personlighed afhængigt af, hvilken situation hun er i.

Prins Joachim og prinsesse Marie meddelte i januar, at de i september i år ville flytte til Paris sammen med deres to børn i et år, mens prins Joachim gennemfører en af de højest rangerede uddannelser inden for det franske militær.

Siden har den lille familie boet i den franske storby, og da B.T. talte med prinsesse Marie en lille måned efter flytningen, fortalte hun, at deres to børn, Henrik og Athena, så småt var begyndt at tale fransk.

»Det går godt. Børnene begynder at være rigtig glade for at tale fransk.«

Kritiserede aldrig min far

I interviewet med Paris Match sætter prins Joachim også ord på det forhold, han havde til sin far.

Adspurgt om det ifølge mediet kritiske syn, danskerne havde på netop prins Henrik og hans tilstedeværelse i Joachims og kronprins Frederiks liv, svarer prinsen, at aldrig selv har kritiseret sin far.

»Han var af en anden generation. Min mor blev dronning, da min bror og jeg var fire og tre år. Hun havde meget travlt, og han var den, der interesserede sig for vores uddannelse – ofte med en vis seriøsitet. Om aftenen og i weekender lavede vi tusinde ting sammen. Han inspirerede os meget,« fortæller prins Joachim.

Og netop inspiration er et tema, der går igen i det store interview.

For den svenske klimaaktivist Greta Thunberg er heller ikke gået ubemærket hen hos den danske kongefamilie. Parret fortæller, at deres to børn, Athena og Henrik, »selvfølgelig« kender hende, og at hun har motiveret dem til at stille både interessante og tankevækkende spørgsmål.

»Det vækkede deres nysgerrighed,« siger prinsesse Marie.