Det kan godt være, at det er manges drøm at blive prinsesse. Men når man minder markant meget om sin svigerinde, der skal være dronning, så er det ikke helt nemt.

Prinsesse Marie, der lørdag fylder 45 år, lever et mindre jetsetagtigt liv og står ofte i skyggen af kronprinsesse Mary. Men det seneste år har Marie virkelig trådt i karakter.

Hun har forsvaret sin mand, fået stor opmærksomhed på en tur til Uganda, og så har hun gjort noget temmelig opsigtsvækkende.

Ikke siden prins Henrik gik bort, har medlemmer af kongehuset offentligt ytret sig om uenigheder med Dronningen og kongefamilien. Men det gjorde prinsesse Marie.

Prinsesse Marie og kronprinsesse Mary ligner hinanden meget. Foto: Thomas Lekfeldt Vis mere Prinsesse Marie og kronprinsesse Mary ligner hinanden meget. Foto: Thomas Lekfeldt

I et interview med Se og Hør løftede hun i sommer sløret for, hvad der skete bag de tunge gardiner på Amalienborg, da det blev besluttet, at hun og prins Joachim skulle flytte til Frankrig.

»Det er ikke altid os, der bestemmer. Jeg synes, det er vigtigt at vide,« lød det fra prinsessen til Se og Hør, få dage før prins Joachim fik en blodprop i hjernen.

Prinsesse Marie var tilsyneladende blevet træt af alt den kritik, som hun og hendes mand havde fået, siden de i sommeren 2019 flyttede til Frankrig, hvor prins Joachim først tog en højere militæruddannelse for derefter at blive forsvarsattaché på den danske ambassade i Paris.

Kongehusekspert og historiker Lars Hovbakke Sørensen er ikke overrasket over, at det netop er prinsesse Marie, der tager bladet fra munden:

Hun er i en situation, hvor hun ikke kommer til at konkurrere med Mary. Det vil kronprinsen ikke have, og det vil Dronningen heller ikke have Søren Jakobsen, kongehusekspert og forfatter

»Det er jo en prinsesse, der er lidt længere ude i rækkerne, og derfor kan hun tillade sig at sige nogle ting, som Kronprinsen og Kronprinsessen aldrig kunne tillade sig at sige. Hun har en anden frihed,« siger han og tilføjer:

»Og så har hun følt et behov for at kommentere nogle ting på en anden måde, end man har set kongelige i Danmark gøre det.«

Selvom de udseendesmæssigt ligner hinanden meget med deres spinkle bygning og mørke hår og ovenikøbet har fødselsdag to på hinanden følgende dage, så er prinsesse Marie livs meget forskelligt fra Kronprinsessens.

Mary skal være Danmarks kommende dronning, og hele hendes professionelle liv drejer sig om forberedelsen til det.

For det utrænede øje kan det være svært at se forskel på Marie og Mary. Ved prins Henriks bisættelse måtte flere udenlandske journalister spørge de danske journalister om hjælp. Foto: Henning Bagger Vis mere For det utrænede øje kan det være svært at se forskel på Marie og Mary. Ved prins Henriks bisættelse måtte flere udenlandske journalister spørge de danske journalister om hjælp. Foto: Henning Bagger

Prinsesse Marie og prins Joachims roller er derimod mere udefinerede. Siden prins Joachim solgte Schackenborg Slot, har der været spekulationer om, hvad parret skulle lave.

Nu har prins Joachim fundet sit kald på den danske ambassade i Paris. Og det kommer til at definere parrets fremtidige tilknytning til kongehuset, mener forfatter og kongehusekspert Søren Jakobsen.

»Prins Joachims og prinsesse Maries fokus flytter fra Danmark til Frankrig, og det vil tynde ud i vennerne. Joachim vil jo formentlig blive forlænget i Paris, eller også skal han videre til en anden ambassade i for eksempel Washington eller Bruxelles,« vurderer han.

»Desuden er der krav til hans job, og jeg er sikker på, at han vil gøre alt for at vise, at han ikke kun er attaché af navn, men også af gavn. Derfor er Joachim stort set ude af det kongelige liv i Danmark, og det vil hans børn også være,« lyder det fra Søren Jakobsen.

Kronprinsesse Mary vil altid have en mere fremtrædende plads i kongehuset, da hun skal være dronning. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Kronprinsesse Mary vil altid have en mere fremtrædende plads i kongehuset, da hun skal være dronning. Foto: Mads Claus Rasmussen

Joachims karrierevalg kommer også til at smitte af på prinsesse Marie, der fremover næppe får mange flere protektioner, vurderer Jakobsen.

»Hun vil få for svært ved at passe dem fra Paris, for til en attachéstilling på det niveau hører der en forventning om, at der er en hustru, der kan tage sig af børnene,« siger han og tilføjer, at kongehuset nok heller ikke er interesseret i at promovere prinsesse Marie for meget.

For selvom hun er både kvik og gør det godt som prinsesse, så skal hun helst ikke stjæle rampelyset fra Kronprinsessen.

»Hun er i en situation, hvor hun ikke kommer til at konkurrere med Mary. Det vil Kronprinsen ikke have, og det vil Dronningen heller ikke have,« lyder det fra kongehuseksperten, der tilføjer, at det også afspejler sig i de to prinsessers tøjstil.

»Kronprinsparret lever et mere jetsetagtigt liv. Det er klart, og det er blevet mere tydeligt. Mary får de bedste modeskabere i Danmark. Der er Marie i en anden kategori. Hun står på et lavere niveau, og hendes tilgang er anderledes,« siger Søren Jakobsen.