Danskerne burde være stolte af prins Joachim i stedet for at kritisere ham.

Det er budskabet fra prinsesse Marie, der er træt af den ballade, som hendes mands apanage-sag har skabt.

»Kritikken er fuldstændig urimelig. Helt urimelig i forhold til det, han gør. Jeg kan simpelthen ikke forstå det,« siger prinsessen til Se & Hør.

Selvom hun er oprørt, så understreger hun, at hendes mand har det fint.

Prinsesse Marie, prins Joachim, kronprinsesse Mary og kronprins Frederik til middag i Paris tirsdag aften. Foto: CHARLES PLATIAU Vis mere Prinsesse Marie, prins Joachim, kronprinsesse Mary og kronprins Frederik til middag i Paris tirsdag aften. Foto: CHARLES PLATIAU

'Kritikken' begyndte allerede i januar, da kongehuset meldte ud, at prins Joachim ville flytte til Paris for at starte på École Militaire for at gå på den højest rangerede lederuddannelse i det franske militær fra september i år til sommeren 2020.

Hvad man ikke meldte offentligt ud, var dog, at prins Joachim tager sin apanage på 3,8 millioner årligt med til den franske hovedstad. På trods af, at han får svært ved at passe sine protektioner og andre officielle pligter i samme omfang som tidligere.

Og det faldt flere danskere for brystet. I en undersøgelse fra YouGov for B.T. svarede kun hver tredje dansker, at det er han i sin gode ret til, mens halvdelen ikke syntes, at det er i orden.

Det synes prinsesse Marie til gengæld. Hun er siden flyttet med sin mand og deres to børn, Henrik og Athena, til Paris. Men kritikken er ikke stilnet af.

Mens prins Joachim blev tydeligt irriteret, smilede prinsesse Marie pænt til pressen. Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Mens prins Joachim blev tydeligt irriteret, smilede prinsesse Marie pænt til pressen. Foto: Jens Nørgaard Larsen

Til Se & Hør giver hun dog danskerne en opsang og fortæller, at vi burde være stolte af ham, da alt han gør er for Danmark.

Det samme budskab havde prins Joachim, da B.T. mødte ham i den nye franske hjemby sidste uge.

»Ved De hvad. Jeg er på mission for Danmark her i Frankrig, og det her er ikke noget, man lige kommer cyklende til. Jeg har rigeligt at se til her,« svarede han en journalist, der ville høre, om han selv mente, at årpengene skulle være uforandret nu, hvor han er flyttet fra Danmark.

»Og så skylder jeg også at sige: Jeg er blevet stærkt opfordret til det - også af dronningen,« sagde prinsen.

B.T. mødte prinsesse Marie og børnene foran privatskolen Monceau i Paris tirsdag den 8. oktober. Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere B.T. mødte prinsesse Marie og børnene foran privatskolen Monceau i Paris tirsdag den 8. oktober. Foto: Jens Nørgaard Larsen

Udtalelsen - og især videoen, som du kan se over artiklen - overraskede kongehusekspert Søren Jakobsen, som til B.T. fortæller:

»Jeg synes, han tager det lidt arrogant. Fordi sagen er jo, at prins Joachims mor burde have bragt hans årpenge op for statsministeren, og det gjorde hun ikke,« siger han.

Den kommentar er formentlig kommet prinsesse Marie for øre, for til Se & Hør siger hun:

»Han er ikke arrogant, og han siger sandheden. Altid.«