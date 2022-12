Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Prinsesse Marie deltager ikke som planlagt i et nytårstaffel på Amalienborg 1. januar, oplyser Kongehuset i en e-mail til Ritzau.

Det skyldes, at prinsessen bliver i Paris for at være hos parrets søn, Prins Henrik, der er blevet syg.

Prins Joachim deltager som planlagt i søndagens taffel, oplyses det.

Dronning Margrethe afholder som altid sit nytårstaffel, men i år kommer festen efter en anstrengt periode i det danske Kongehus.

Den gode stemning har nemlig været udfordret af Dronningens udmelding i september om, at prins Joachims børn fra første januar mister deres titler som prinser og prinsesse.

I år holdt Dronningen da også en anderledes jul uden sine børn og børnebørn.

I stedet var hun sammen med sin søster Benedikte hos private venner i Djursland.