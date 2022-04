Varmen banker ned. Prinsesse Marie har store solbriller på, mens hun kommer gående ned ad den lange sti, og foran hende bærer to mænd et orgie af hvide blomster.

På buketten er der et bånd, hvorpå der blot står 'M'.

Prinsesse Marie indledte søndag en seks dages rejse til Cambodja med Folkekirkens Nødhjælp, som hun er protektor for. Prinsessen tog direkte ud til Killing Fields, der er en massegrav midt i hovedstaden Phnom Penh, for at vise sin respekt over for befolkningen i det krigshærgede land.

I Killing Fields ligger over en million mennesker begravet efter det kommunistiske Khmer Rouge-regimes folkedrab mellem 1975 og 1979.

Prinsesse Marie var meget bevæget, da hun besøgte massegraven i Cambodjas hovedstad, Phnom Penh. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Prinsesse Marie var meget bevæget, da hun besøgte massegraven i Cambodjas hovedstad, Phnom Penh. Foto: Bax Lindhardt

Fordi det er så kort tid siden, dukker der stadig tøj op fra mulden ved gravene. Børnetøj. Det var noget, der gjorde stærkt indtryk på prinsessen.

»Det var en rystende oplevelse. Når man kender Cambodjas barske historie. Jeg var meget berørt af det,« sagde prinsesse Marie til B.T.

Siden regimets fald har Folkekirkens Nødhjælp været til stede i landet, hvor de redder liv og bekæmper ekstrem ulighed samtidig med, at de forsøger at opbygge et mere robust samfund.

Cambodja er også et af de mest sårbare lande over for klimaforandringer og naturkatastrofer – og ikke mindst blev landet hårdt ramt af covid-19-pandemien.

Prinsesse Marie besøgte også kongepaladset i Phnom Penh. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Prinsesse Marie besøgte også kongepaladset i Phnom Penh. Foto: Bax Lindhardt

Landet blev lukket hårdt ned, og det gik især ud over de fattigste, der mistede levegrundlaget. I månedsvis levede lokale i hovedstaden, Phom Pehn, under kummerlige forhold uden mad og drikke.

»Den stoppede alle projekter. Uddannelser. Restauranter,« sagde prinsesse Marie.

Men nu er landet langsomt ved at vågne fra pandemien igen.

»Det er et dejligt gensyn. Det er så dejligt at være tilbage. Det var det første land, jeg besøgte med Folkekirkens Nødhjælp, og det var en utrolig rejse dengang, og jeg er utrolig glad for at være tilbage,« sagde prinsesse Marie.

Prinsesse Marie deltager i børnenes leg på børne- og ungdomscenteret Mith Samlanh i Phnom Penh. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Prinsesse Marie deltager i børnenes leg på børne- og ungdomscenteret Mith Samlanh i Phnom Penh. Foto: Bax Lindhardt

Mandag besøgte prinsessen børne- og ungdomscenteret Mith Samlanh, der hjælper marginaliserede unge med at få nye muligheder i livet.

Der er uddannelse og fritidsaktiviteter til børnene, der kommer fra trange kår. Prinsesse Marie besøgte også centeret i 2011, og derfor var det et glædeligt gensyn med velkendte ansigter. Prinsessen deltog derfor også i tovtrækning med de yngste børn og spillede bordtennis med de lidt større.

»Det er dejligt at være tæt på dem, og det er også dejligt at se, at vores projekter virker,« siger prinsessen.

Folkekirkens Nødhjælp var sidst på protektionsrejse med prinsesse Marie i februar 2020, da covid-19 hurtigt lukkede hele verden ned. Men siden da har prinsessen ikke kunnet komme af sted for at besøge de projekter, hun har været med til at sætte fokus på.

»Det har udviklet sig utrolig meget, selvom der har været coronapandemi. Det er en god følelse. Det er en positiv udvikling,« sagde prinsesse Marie.

B.T. følger prinsessens rejse i Cambodja de kommende dage.