Den dødelige coronavirus har skabt frygt og bekymringer verden over.

Også hos prinsesse Marie, der i øjeblikket befinder sig i Paris med sin mand, Prins Joachim, samt parrets to fælles børn, prinsesse Athena og prins Henrik.

I den franske hovedstad har der været stort set totalt udgangsforbud, og den royale familie har derfor ikke måttet forlade deres lejlighed uden at have et ærinde - og en udprintet tilladelse.

Nu skal 8-årige prinsesse Athena og 11-årige prins Henrik dog til at begynde i skole igen.

Når de skal det, skal de iføre sig masker, fordi dette er blevet obligatorisk.

Det fortæller prinsesse Marie i Billedbladet, der i denne uge bringer et stort interview med hele familien.

Prinsessen afslører også, at hun frygter, at der ikke er nok masker til alle, og at hun derfor ikke selv kan få fingrene i en:

»Det kan godt gøre mig nervøs. Jeg skal jo hver dag følge børnene til og fra skole,« siger hun til ugebladet og understreger, at det trods alt bliver godt at 'komme igang igen':

»Det er svært at holde børn inden døre hele tiden i så lang tid. Men vi må holde afstand og passe meget på. Dét tager jeg meget, meget alvorligt. Vi skal tage denne forfærdelige virus meget alvorligt.«

Også prins Joachim er tilbage på skolebænken, efter at familien har været syv uger hjemme i Danmark som følge af vejrtrækningsproblemer hos prins Henrik, der i den forbindelse blev indlagt på Rigshospitalet.

Prins Joachim har løbende fulgt undervisningen online, men er nu tilbage blandt sine 30 medstuderende, hvilket skaber bekymringer hos hustruen.

Under interviewet med Billedbladet driller hun ham derfor med, at han bliver nødt til at få sit eget værelse i lejligheden i Paris, så han kan isoleres fra resten af familien.

Den royale familie vendte snuden mod Danmark i midten af marts, da prins Henriks astmatisk bronkitis skabte vejrtrækningsproblemer.

Da Rigshospitalet tidligere har stået for behandlingen af prinsens sygdom, mente forældrene, at det var bedst, han blev tjekket der, lød det fra Kongehuset i en pressemeddelelse.

Familien rejste tilbage til Paris i weekenden.

Prins Joachim er færdig med sin militæruddannelse i juni. Det er dog ikke sikkert, at familien flytter hjem til Danmark bagefter. Læs mere om det her.