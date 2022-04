En japansk royal og en borgerlig advokat, der forelsker sig på deres fælles universitet og ender med at stikke af sammen og efterlade alt bag sig.

Nogenlunde sådan lyder den tidligere japanske prinsesse Makos kærlighedshistorie med hendes ægtemand Kei Komuro.

For at blive gift med ham måtte hun nemlig opgive sin prinsessetitel og sin royale families anseelse – og ikke mindst de mere end 10,5 millioner kroner, hun frasagde sig fra den japanske regering, der ellers skulle sikre, at hun »bevarede værdigheden« efter hendes udtræden som royal.

Nu har den tidligere prinsesse Mako af Akishino så fået sig et job, skriver Japan Times.

Et billede af parret, dengang de offentliggjorde forlovelsen. Ingen kunne forudse, at der ville gå fire år mere, før de to fik lov til at blive gift. Foto: SHIZUO KAMBAYASHI Vis mere Et billede af parret, dengang de offentliggjorde forlovelsen. Ingen kunne forudse, at der ville gå fire år mere, før de to fik lov til at blive gift. Foto: SHIZUO KAMBAYASHI

Hun og Kei Komuro blev gift i oktober sidste år og bor i dag i New York, og det er på byens famøse museum The Met, at Mako nu skal hjælpe med at forberede en udstilling med buddhistiske malerier i afdelingen for asiatisk kunst.

Der er dog tale om et frivilligt og ulønnet job.

Men selvom Mako ikke bliver rig af arbejdet på The Met, så er hun rigeligt kvalificeret til det.

Hun er nemlig uddannet i kunst og kulturel arv på International Kristent Universet, hvor hun mødte sin udkårne, og hun har desuden også en kandidatgrad i kunstmuseer og galleristudier fra Leicester Universitet.

Hendes ægtemand derimod er ansat som advokatfuldmægtig, så formentligt går den tidligere prinsesse ikke sulten i seng i parrets luksuslejlighed på Manhattan af den grund.