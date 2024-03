Endnu en hovedpine truer hos den britisk kongefamilie.

Midt i sygdomme hos både kong Charles og prinsesse Kate skal et nært familiemedlem til prinsessen nemlig at optræde på nationalt tv.

Det er Kates onkel Gary Goldsmith, der mandag aften tjekkede ind i realityprogrammet 'Celebrity Big Brother', der sendes i Storbritannien.

Men inden han tjekkede ind, gav 'det sorte får' i familien et interview til The Sun, hvor han besluttede sig for at udtale sig om en bestemt kontrovers i den royale familie.

Her bliver han spurgt til, om hans optræden i programmet vil være noget, der gør prinsesse Kate oprørt.

»Jeg kunne aldrig drømme om at gøre noget, der gjorde smukke Kate ked af det. Hun er smuk udenpå og indeni, men mere smuk indeni. Hun er en meget god mor, og det er den vej, som monarkiet bevæger sig. Derfor er jeg også så vred på Harry og Meghan, fordi de prøvede at sætte en kæp i hjulet og tale om noget, hvor Kate ikke kunne forsvare sig.«

Her mener onklen hertugparrets kommentarer om, at der skulle have været en fra den royale familie, der var kommet med racistiske bemærkninger mod parret og deres børn.

»Jeg tror, at alle tænkte det samme. Vi elsker Harry, men så smider han sin familie under bussen, og det virker bare upassende. Jeg synes ikke, det var nødvendigt,« siger Gary Goldsmith.

Han understreger, at det ifølge ham er løgn og latin, at prinsesse Kate eller kong Charles skulle have spurgt til en hudfarve på hertugparrets børn.

Den britiske prinsesse Kate blev mandag set for første gang efter måneders fravær i offentligheden som følge af en operation i maven. Foto: Pool/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Den britiske prinsesse Kate blev mandag set for første gang efter måneders fravær i offentligheden som følge af en operation i maven. Foto: Pool/Reuters/Ritzau Scanpix

Gary Goldsmith er bror til Kate Middletons mor, Carole Middleton.

I interviewet svarer han også på, hvordan Kate har det efter sin operation.

»Jeg har talt med Carole, og jeg har sendt tanker til Kate. Vi talte om, hvad der er sket. Og der sker jo meget i familien i øjeblikket. Det er meget stressende, og det sidste jeg vil, er, at give dem mere at tænke på,« siger han i interviewet.

Men om det ender med at være rigtigt, er svært at sige.

Da Gary Goldsmith mandag rent faktisk kom ind i programmet og værten spurgte, om prinsesse Kate kommer til at se med, svarede han nemlig noget, der godt kunne forstås som om, han ville dele flere familiehemmeligheder.

»Hvis hun gør, så bliver det fra bag sofaen.«

Kate Middleton sammen med sin mor og søster, Pippa Middleton. Foto: Frank May/Picture Alliance/Ritzau Scanpix Vis mere Kate Middleton sammen med sin mor og søster, Pippa Middleton. Foto: Frank May/Picture Alliance/Ritzau Scanpix

Tidligere er Gary Goldsmith havnet i medierne, da han i 2009 blev set sammen med en prostitueret, som han angiveligt skulle til at tage kokain med.

Han har også tidligere undgået fængsel, efter han blev dømt skyldig i at slå sin fjerde kone, Julie Ann, mens han var fuld.

Han er milliardær og har tidligere solgt et it-firma for et svimlende beløb.

Ifølge DailyMail har onklen da også haft en alvorssnak med sin søster, Carole, hvor hun har gjort det meget klart, at han ikke skal tale om familiens hemmeligheder i realityprogrammet.

Prinsesse Kate har været væk fra offentligheden siden sin operation i maveregionen, og der har derfor været mange spekulationer om, hvordan prinsessen egentlig har det.

Dog kom der mere ro på, da prinsessen mandag blev spottet i en bil med sin mor, Carole Middleton.

Hør seneste afsnit af B.T.s royale podcast 'Kongehuset bag kulissen' om netop de mange spekulationer i sygdommene, der for tiden plager det britiske kongehus.