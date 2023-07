Kong Charles skulle onsdag fejres og krones som konge af Skotland.

Her til den tv-transmitterede gudstjeneste i St. Giles' katedral i Edinburgh var stemningen mere afslappet end til den formelle kroning i maj – og det blev ikke mindst tydeliggjort af et kærligt øjeblik mellem prinsesse Kate og prins William.

Til denne anden kroningsceremoni, hvor kong Charles blev præsenteret for de skotske kronjuveler som en del af skotternes markering af den nye konge, kunne man nemlig også se hans efterfølger få et kærligt klask i bagdelen.

For under gudstjenesten skulle prinsesse Kate nemlig ifølge People kækt have nappet lidt i sin mands bagdel.

Prinsesse Kate klappede sin ægtemand, den kommende konge prins William i bagdelen, ved begyndelsen af onsdagens skotske gudstjeneste, hvor kong Charles blev hyldet som konge af hele Storbritanien. Foto: Pool/Reuters/Ritzau Scanpix

På billeder fra den historiske dag kan man da også flere gange se prinseparret læne sig ind mod hinanden med smil, klem og hvisken – og altså også det, der umiskendeligt kunne ligne et klask i numsen.

Onsdagens kroningsritual i St. Giles' katedral i Edinburgh sker som en del af skotternes royale fejringsuge for den nye konge.

For selvom kong Charles officielt blev kronet som konge af Storbritannien allerede lørdag 6. maj i London, så er det en årelang tradition, at den nye monark efterfølgende rejser en uge til Skotland for at markere sig som konge af hele Storbritannien.

Onsdag var der således først et folkeligt og siden et royalt optog, der blev afsluttet med den højtidelige kroningsceremoni under gudstjenesten i St. Giles katedral i Edinburgh.

Kong Charles fik ikke kronen på, men blev præsenteret for de skotske kronjuveler som en del af den igangværende skotske fejring af den nye konge. Foto: Peter Byrne/AFP/Ritzau Scanpix

Efter ceremonien indlogerede kongen, dronningen og prinseparret sig på deres skotske residens Holyroodhouse, hvor der var militær opvisning.

