Prinsesse Kate har holdt sige ude af rampelyset, siden hun i marts fortalte, at hun er blevet ramt af kræft.

Men nu bryder hun lidt af tavsheden, omend det kun sker i brevform.

Grundet sin sygdom kan kronprinsessen, der er æresoberst for den irske garde, ikke overvære deres colonels reviews-øvelse forud for den store Trooping the Colour-parade lørdag.

»Jeg ville skrive og fortælle jer, hvor stolt jeg er af hele regimentet forud for Colonens Review og Trooping the Colours. Jeg sætter pris på, at alle har øvet sig i månedsvis og brugt mange timer på at sikre, at deres uniformer og eksercits er pletfri«, stod der i Middletons brev til regimentet.

A view shows a letter from Britain's Catherine, Princess of Wales, to the Irish Guards, at an unknown location, in this handset image released June 8, 2024.

»Det er stadig en ære at være jeres oberst, og jeg er meget ked af, at jeg ikke kan tage imod salutten ved dette års Colonels Review. Giv venligst min undskyldning videre til hele regimentet, og jeg håber, at jeg snart kan repræsentere jer alle igen. Send mine allerbedste ønsker og held og lykke til alle involverede.«

Den 15. juni afholdes kong Charles' officielle fødselsdag ved arrangementet 'Trooping the Colour', hvor prinsesse Kate, prins William og deres børn altid plejer at deltage.

Det vides dog heller ikke, om hun deltager der.

Prinsesse Kate blev først sygemeldt grundet en maveoperation, men efterfølgende blev det påvist, at der blev fundet kræft.

Meldingerne går dog på, at hun er i bedring, og forleden blev kronprins William også overhørt sige, at hans kone er i bedring.

