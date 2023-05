Selvom prinsesse Kate ser ganske sikker ud, når hun med sin mand, prins William, vinker fra den kongelige balkon, så har det aldrig faldet hende naturligt at være kongelig.

Faktisk har hun kæmpet lidt for at måtte lære det. Det afslørede prinsessen under en snak med en flok skolepiger.

Ved mødet, der var en del af et velgørenhedsarrangement, var også den britiske OL-vinder Dame Kelly Holmes, og hun fortæller, hvordan prinsessen, der sammen med sin mand, prins William, fik en fremtrædende rolle ved den netop overståede kroning af prins Charles, svarede ærlig på skolepigernes spørgsmål.

Blandt andet ville pigerne vide, om prinsessen havde forventet at blive kongelig en dag.

Prinsesse Kate. Foto: POOL

Men det havde hun ikke. Hun mødte bare prins William og blev forelsket, da de begge studerede på det skotske universitet Str. Andrews, berettede prinsessen til flere af de tilstedeværende ifølge Daily Mail og Independent.

Det er ellers ikke tit, at der er lejlighed til at stille de britiske kongelige personlige spørgsmål, men prinsesse Kate svarede velvilligt på meget. Og nogle af skolepigerne ville vide, om det var let at være kongelig.

»De spurgte hende om at være royal. Om det var noget, som hun ønskede at blive? Og hun sagde, at hun måtte lære det. At det er en kamp at finde ud af, om du kan blive accepteret og passe ind, og at hun stadig lærer hver dag,« fortalte Dame Kelly Holmes ifølge Daily Mail.

Ifølge Holmes fortalte prinsesse Kate også, at det at tale offentligt til store forsamlinger ikke er naturligt for mange. Og at prinsessen selv stadig forsøger at lære, hvordan man gør det bedst.

Prins William og prinsesse Kate havde en vigtig rolle ved kroningen. Foto: POOL

»Så du ved, hun menneskeliggjorde alting. Ingen er perfekt,« lyder det fra Holmes.

Arrangementet fandt sted i Bath i England, og der blev sat fokus på Dame Kelly Holmes fond 'On Track to Achieve', som har til formål at hjælpe børn fra dårlige vilkår til at blive bedre til at lave skolearbejde og kunne forfølge deres drømme. Arrangementet var en del af den britiske 'Mental Health Awareness Week'.

Kate og Wiliam mødte hinanden i 2011, da de begge studerede på det skotske universitet. De blev forlovet i 2010 og gift i april 2011.

Efter dronning Elizabeths død i september 2022, overtog prins William sin fars titel som prinsen af Wales, og dermed blev Kate, der hidtil 'kun' havde været hertuginde, til prinsesse Kate – eller prinsesse Cathrine, som hun formelt hedder.