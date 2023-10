Det var ikke helt tilfældigt, at kronprinsesse Mary, prins Christian, prinsesse Isabella og prins Vincent dukkede op, da der var premiere på 'Peter Pan' i Glassalen i Tivoli.

De var der nemlig for at støtte prinsesse Josephine, der er sprunget ud som skuespiller.

Det skriver Her og Nu.

Opsætningen af stykket er varetaget af Eventyrteateret, og prinsesse Josephine har gennem sit 12-årige liv ofte været gæst ved de forskellige opsætninger fra kompagniet.

Familien dukkede op for at støtte prinsesse Josephines debut. Foto: Thomas Laursen/Ritzau Scanpix Vis mere Familien dukkede op for at støtte prinsesse Josephines debut. Foto: Thomas Laursen/Ritzau Scanpix

For at være med i stykket har prinsessen været gennem en mindre uddannelse på teatrets dramaskole i Søborg.

Optagelsen har krævet både sange og en monolog, og det er bestemt ikke alle, der klarer sig gennem nåleøjet.

Det tager 12 ugers undervisning at blive klar til scenen, og det koster 4.250 kroner, som det fremgår af hjemmesiden for teateret.

De omkring 300 udvalgte unge skal gennem både teater og musicalundervisning, så de er klar til de forskellige opsætninger.

Prinsesse Josephine spillede en af Populuserne, der bor på Ønskeøen med Peter Pan.

Forestillingen kan ses i Glassalen i Tivoli.