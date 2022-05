Det er ikke mere end halvanden uge siden, at prinsesse Isabellas stil og udseende vakte opsigt i udlandet.

Og nu er det sket igen.

Britiske Daily Mail er nemlig igen faldet i svime over den 15-årige prinsesses modesans, efter hun lørdag mødte op til sin konfirmation i et elegant hvidt jakkesæt med en feminin vest under.

»Hobart-fødte Mary så royal ud fra top til tå i en amarant-farvet kjole, men det var prinsesse Isabelle i en lånt Max Mara-blazer og broche, der tidligere havde tilhørt den afdøde dronning Alexandrine, som tiltrak sig opmærksomhed,« skriver mediet.

Henter før-efter billede...

Den 'lånte Max Mara-blazer' er kronprinsesse Marys. Ja faktisk er hele sættet ét, som hendes mor tidligere har haft på, da hun i 2017 var på officielt besøg hos Sveriges kronprinspar i Stockholm.

Både mor og datter valgte at sætte et broche i reversen på blazeren – men ikke det samme. Ved konfirmationen havde prinsesse Isabella nemlig sat det perle- og brillantbesatte broche, som hun fik i dåbsgave af sin farmor.

Dronning Margrethe havde selv fået det af sin egen farmor, dronning Alexandrine, ved sin dåb i 1940.

Daily Mail hylder desuden også prinsesse Josephine for at ty til genbrug. Ved konfirmationen var hun nemlig iført en lyserød Ganni-kjole, som hendes storesøster bar til prins Joachims 50-års fødselsdag i 2019.

For blot halvanden uge siden blev prinsesse Isabella også bemærket af de udenlandske medier, da hun fik offentliggjort en række portrætfotos i anledning af sin 15-års fødselsdag.

'Meget stilfuld' og decideret 'indbegrebet af en trendy kongelig teenager', skrev Daily Mail og billederne, hvor den unge prinsesse havde stram hestehale og afslappet jakkesæt.

Også i hendes mors hjemland, Australien, blev portrætterne bemærket. Her var det ligheden med 50-årige kronprinsesse Mary, der især sprang mediet New Idea i øjnene.